В Сумах прогремели три серии взрывов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:09 24.08.2025 (обновлено: 08:36 24.08.2025)
В Сумах прогремели три серии взрывов
В Сумах прогремели три серии взрывов
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Сумах, сообщил украинский 24-й телеканал."Повторные взрывы в Сумах", — указано в публикации в Telegram.Незадолго до этого сообщалось об одном таком инциденте в городе и нескольких в Сумской области.Меньше чем через полчаса местные СМИ рассказали о новых взрывах в Сумах. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
В Сумах прогремели три серии взрывов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Сумах, сообщил украинский 24-й телеканал.
"Повторные взрывы в Сумах", — указано в публикации в Telegram.
Незадолго до этого сообщалось об одном таком инциденте в городе и нескольких в Сумской области.
Меньше чем через полчаса местные СМИ рассказали о новых взрывах в Сумах. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
