https://ria.ru/20250824/sumy-2037245133.html

В Сумах прогремели три серии взрывов

В Сумах прогремели три серии взрывов - РИА Новости, 24.08.2025

В Сумах прогремели три серии взрывов

Повторные взрывы прозвучали в Сумах, сообщил украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T03:09:00+03:00

2025-08-24T03:09:00+03:00

2025-08-24T08:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сумская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_6c282616eb99f40a2e9a4566910f366f.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Сумах, сообщил украинский 24-й телеканал."Повторные взрывы в Сумах", — указано в публикации в Telegram.Незадолго до этого сообщалось об одном таком инциденте в городе и нескольких в Сумской области.Меньше чем через полчаса местные СМИ рассказали о новых взрывах в Сумах. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250821/vzryvy-2036629172.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сумская область, вооруженные силы украины