Защита актрисы Дрожжиной обжаловала приговор за аферу с имуществом Баталова

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Защита актрисы Наталии Дрожжиной и ее супруга, юриста Михаила Цивина обжаловала в Верховном суде России приговор за аферу с имуществом семьи народного артиста Алексея Баталова, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Жалобы поступили в суд", — сказал собеседник агентства. В суде отметили, что в отношении Дрожжиной суд вынес решение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании. По жалобе Цивина решение пока не принято. По версии следствия, Цивин и Дрожжина, войдя в доверие к вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой, сняли практически все сбережения потерпевших — более 20 миллионов рублей. Кроме того, знакомый нотариус супругов Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур. Было возбуждено уголовное дело. В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал по пять лет реального срока Цивину и Бублию, признав их виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Дополнительно с них взыскали по 600 тысяч рублей в счет морального ущерба. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 года колонии.

