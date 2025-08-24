https://ria.ru/20250824/stipendiya-2037230527.html

В Госдуме предложили снизить плату за общежитие для студентов

В Госдуме предложили снизить плату за общежитие для студентов - РИА Новости, 24.08.2025

В Госдуме предложили снизить плату за общежитие для студентов

24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Стоимость общежитий для студентов в РФ не должна превышать 10% от стипендий, а нехватку мест в них необходимо восполнять механизмом социальной аренды, выразил мнение в беседе с РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Стоимость общежитий для студентов не должна превышать 10% от стипендий, которые справороссы предлагают повысить, а нехватку мест в общежитиях необходимо восполнять механизмом социальной аренды", - сказал Миронов. Он рассказал, что накануне первого сентября получает массовые жалобы студентов на повышение платы за общежития. В среднем, по его словам, перед каждым учебным годом цены растут на 10-30%, и в итоге ежемесячная плата примерно равна размеру стипендий, а подчас и превышает ее. "Получается, если студент живет в общежитии, вся стипендия уходит только на это", - добавил политик. Миронов напомнил, что еще несколько лет назад депутаты Госдумы от фракции СРЗП вносили в палату парламента законопроект о снижении платы за общежития. "Он предусматривал, что плата не должна превышать 10% от стипендии. Коллеги в ГД и правительстве посчитали, что это слишком мизерная сумма. Но тогда принимайте другое наше программное предложение – о повышении стипендий до прожиточного минимума. Стипендия должна быть не символической выплатой, ее должно хватать хотя бы на базовые расходы", - отметил депутат. Проблему нехватки мест в общежитиях нужно решать с помощью механизма социальной аренды, добавил Миронов. "Мест не хватает, сейчас по федеральной программе строятся новые кампусы, в этом процессе участвует и бизнес, которому нужно будет отбивать расходы. И вопрос – какой там будет плата за проживание. Наша партия давно предлагает: для решения жилищной проблемы подключать механизм социальной аренды", - сказал лидер партии. Он пояснил, что механизм социальной аренды – это, когда государство само строит или выкупает у застройщиков квартиры по конкурсу и сдает их в льготную аренду нуждающимся. "Это актуально и для студентов, которые вынуждены снимать комнаты и квартиры по рыночным ценам. И для студенческих семей, где молодые супруги сейчас даже не имеют права проживать в одном общежитии", - подытожил Миронов.

