Британцы ужаснулись массовому заказу властей на мобильные морги, пишут СМИ
2025-08-24T20:09:00+03:00
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Британское МВД подписало контракт стоимостью 7,5 миллиона фунтов стерлингов на поставку мобильных моргов и холодильных камер, ничего не объяснив населению, сообщил обозреватель Джим Фергюсон в статье для Steigan. "Британское Министерство внутренних дел без лишнего шума подписало контракты на строительство палаток для массовых смертей, жестких передвижных моргов и холодильных камер, способных вместить до 700 тел, и об этом почти не упоминали в новостях", — говорится в публикации.Как отмечает автор материала, в правительственных документах по закупкам скрыто признание в том, что Великобритания готовится к событиям с большим числом жертв, но не объясняется, по какой причине и с какой целью."Никто не говорит нам, чего они ожидают. Прозрачность – это первая линия доверия. Без него подозрения будут расти. И когда грянет очередной кризис, вопрос будет не только в том, что произошло, но и в том, что они знали, и почему они не сказали нам?" — заключает Фергюсон.
