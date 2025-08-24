https://ria.ru/20250824/steigan-2037327497.html

Британцы ужаснулись массовому заказу властей на мобильные морги, пишут СМИ

Британцы ужаснулись массовому заказу властей на мобильные морги, пишут СМИ

Британское МВД подписало контракт стоимостью 7,5 миллиона фунтов стерлингов на поставку мобильных моргов и холодильных камер, ничего не объяснив населению

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Британское МВД подписало контракт стоимостью 7,5 миллиона фунтов стерлингов на поставку мобильных моргов и холодильных камер, ничего не объяснив населению, сообщил обозреватель Джим Фергюсон в статье для Steigan. "Британское Министерство внутренних дел без лишнего шума подписало контракты на строительство палаток для массовых смертей, жестких передвижных моргов и холодильных камер, способных вместить до 700 тел, и об этом почти не упоминали в новостях", — говорится в публикации.Как отмечает автор материала, в правительственных документах по закупкам скрыто признание в том, что Великобритания готовится к событиям с большим числом жертв, но не объясняется, по какой причине и с какой целью."Никто не говорит нам, чего они ожидают. Прозрачность – это первая линия доверия. Без него подозрения будут расти. И когда грянет очередной кризис, вопрос будет не только в том, что произошло, но и в том, что они знали, и почему они не сказали нам?" — заключает Фергюсон.

