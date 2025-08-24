Рейтинг@Mail.ru
Британцы ужаснулись массовому заказу властей на мобильные морги, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 24.08.2025 (обновлено: 20:50 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/steigan-2037327497.html
Британцы ужаснулись массовому заказу властей на мобильные морги, пишут СМИ
Британцы ужаснулись массовому заказу властей на мобильные морги, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2025
Британцы ужаснулись массовому заказу властей на мобильные морги, пишут СМИ
Британское МВД подписало контракт стоимостью 7,5 миллиона фунтов стерлингов на поставку мобильных моргов и холодильных камер, ничего не объяснив населению,... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T20:09:00+03:00
2025-08-24T20:50:00+03:00
великобритания
в мире
мвд
морг
население
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Британское МВД подписало контракт стоимостью 7,5 миллиона фунтов стерлингов на поставку мобильных моргов и холодильных камер, ничего не объяснив населению, сообщил обозреватель Джим Фергюсон в статье для Steigan. "Британское Министерство внутренних дел без лишнего шума подписало контракты на строительство палаток для массовых смертей, жестких передвижных моргов и холодильных камер, способных вместить до 700 тел, и об этом почти не упоминали в новостях", — говорится в публикации.Как отмечает автор материала, в правительственных документах по закупкам скрыто признание в том, что Великобритания готовится к событиям с большим числом жертв, но не объясняется, по какой причине и с какой целью."Никто не говорит нам, чего они ожидают. Прозрачность – это первая линия доверия. Без него подозрения будут расти. И когда грянет очередной кризис, вопрос будет не только в том, что произошло, но и в том, что они знали, и почему они не сказали нам?" — заключает Фергюсон.
https://ria.ru/20250821/britaniya-2036771783.html
https://ria.ru/20250821/velikobritaniya-2036732595.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, в мире, мвд, морг, население
Великобритания, В мире, МВД, морг, Население
Британцы ужаснулись массовому заказу властей на мобильные морги, пишут СМИ

Steigan: МВД Британии заказало партию мобильных моргов для массовых смертей

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Британское МВД подписало контракт стоимостью 7,5 миллиона фунтов стерлингов на поставку мобильных моргов и холодильных камер, ничего не объяснив населению, сообщил обозреватель Джим Фергюсон в статье для Steigan.
"Британское Министерство внутренних дел без лишнего шума подписало контракты на строительство палаток для массовых смертей, жестких передвижных моргов и холодильных камер, способных вместить до 700 тел, и об этом почти не упоминали в новостях", — говорится в публикации.
Британский патрульный корабль - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Британия утверждает, что следила за российским эсминцем в проливе Ла-Манш
21 августа, 16:17
Как отмечает автор материала, в правительственных документах по закупкам скрыто признание в том, что Великобритания готовится к событиям с большим числом жертв, но не объясняется, по какой причине и с какой целью.
"Никто не говорит нам, чего они ожидают. Прозрачность – это первая линия доверия. Без него подозрения будут расти. И когда грянет очередной кризис, вопрос будет не только в том, что произошло, но и в том, что они знали, и почему они не сказали нам?" — заключает Фергюсон.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Великобритания получила рекордное число прошений убежища с июня 2024 года
21 августа, 14:55
 
ВеликобританияВ миреМВДморгНаселение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала