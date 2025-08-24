Рейтинг@Mail.ru
19:24 24.08.2025
Вэнс объяснил, почему США не вводят новых пошлин против Китая
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США не вводят новых импортных пошлин против Китайской Народной Республики за торговое партнерство с Россией, поскольку нынешняя ставка на ввоз китайских товаров и так высокая, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Очевидно, что у нас прямо сейчас применяется пошлина к Китаю на уровне 54%, поэтому мы уже применяем довольно большие санкции к китайцам", - ответил Вэнс в интервью телеканалу NBC на вопрос, почему США не вводят новых санкций против КНР за торговлю с Россией. Вице-президент добавил, что американские власти провели несколько обсуждений с Китайской Народной Республикой "на всех уровнях правительства" в попытке добиться от властей Китая содействия в завершении конфликта на Украине.
Вэнс объяснил, почему США не вводят новых пошлин против Китая

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США не вводят новых импортных пошлин против Китайской Народной Республики за торговое партнерство с Россией, поскольку нынешняя ставка на ввоз китайских товаров и так высокая, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Очевидно, что у нас прямо сейчас применяется пошлина к Китаю на уровне 54%, поэтому мы уже применяем довольно большие санкции к китайцам", - ответил Вэнс в интервью телеканалу NBC на вопрос, почему США не вводят новых санкций против КНР за торговлю с Россией.
Вице-президент добавил, что американские власти провели несколько обсуждений с Китайской Народной Республикой "на всех уровнях правительства" в попытке добиться от властей Китая содействия в завершении конфликта на Украине.
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"В 60 раз дороже". Китай достал главный козырь против США
12 августа, 08:00
 
