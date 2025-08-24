https://ria.ru/20250824/ssha-2037325040.html

Вэнс объяснил, почему США не вводят новых пошлин против Китая

Вэнс объяснил, почему США не вводят новых пошлин против Китая

в мире

китай

сша

россия

nbc

введение трампом пошлин на импорт

ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США не вводят новых импортных пошлин против Китайской Народной Республики за торговое партнерство с Россией, поскольку нынешняя ставка на ввоз китайских товаров и так высокая, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Очевидно, что у нас прямо сейчас применяется пошлина к Китаю на уровне 54%, поэтому мы уже применяем довольно большие санкции к китайцам", - ответил Вэнс в интервью телеканалу NBC на вопрос, почему США не вводят новых санкций против КНР за торговлю с Россией. Вице-президент добавил, что американские власти провели несколько обсуждений с Китайской Народной Республикой "на всех уровнях правительства" в попытке добиться от властей Китая содействия в завершении конфликта на Украине.

китай

сша

россия

2025

Новости

ru-RU

