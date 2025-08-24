https://ria.ru/20250824/spetsoperatsiya-2037264901.html
ВСУ потеряли свыше 175 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 175 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 24.08.2025
ВСУ потеряли свыше 175 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Российская "Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в ходе спецоперации, а также нанесла украинским формированиям поражение в районах... 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в ходе спецоперации, а также нанесла украинским формированиям поражение в районах пяти населенных пунктов в ДНР, противник потерял более 175 военнослужащих, сообщило Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны", - говорится в сводке министерства.МО отметило, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Северск, Степановка, Константиновка и Дроновка в Донецкой Народной Республике."Противник потерял свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств", - добавило Минобороны.
ВСУ потеряли свыше 175 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
