ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

2025-08-24T12:17:00+03:00

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Моначиновка и Купянск в Харьковской области, Карповка, Кировск и Колодези в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станция контрбатарейной борьбы и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

