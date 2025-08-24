Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 24.08.2025 (обновлено: 12:18 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/spetsoperatsiya-2037264251.html
ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 24.08.2025
ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T12:17:00+03:00
2025-08-24T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962015_0:0:3251:1829_1920x0_80_0_0_d3eed9aea22e973e43e5520ec6a7965d.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Моначиновка и Купянск в Харьковской области, Карповка, Кировск и Колодези в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станция контрбатарейной борьбы и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962015_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_84ce05977bf9adaf5b418502636b0964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 220 боевиков и танк в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Моначиновка и Купянск в Харьковской области, Карповка, Кировск и Колодези в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станция контрбатарейной борьбы и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала