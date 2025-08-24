Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 24.08.2025
ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Алексеевка, Корчаковка, Садки, Бунякино и Новая Гута Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Охримовка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке оборонного ведомства.В министерстве перечислили потери противника."ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Алексеевка, Корчаковка, Садки, Бунякино и Новая Гута Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Охримовка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке оборонного ведомства.
В министерстве перечислили потери противника.
"ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
