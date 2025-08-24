https://ria.ru/20250824/spetsoperatsiya-2037263479.html

ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 24.08.2025

ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T12:14:00+03:00

2025-08-24T12:14:00+03:00

2025-08-24T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

сумская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578959_0:24:2481:1420_1920x0_80_0_0_7f07ac9adc1da3f4fb46166e226747e3.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Алексеевка, Корчаковка, Садки, Бунякино и Новая Гута Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Охримовка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке оборонного ведомства.В министерстве перечислили потери противника."ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, сумская область, вооруженные силы рф