ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
2025-08-24T12:14:00+03:00
2025-08-24T12:14:00+03:00
2025-08-24T12:19:00+03:00
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Алексеевка, Корчаковка, Садки, Бунякино и Новая Гута Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Охримовка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке оборонного ведомства.В министерстве перечислили потери противника."ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
