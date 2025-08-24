https://ria.ru/20250824/sobaki-2037234702.html

Кинолог рассказал, какие телепередачи любят собаки

Кинолог рассказал, какие телепередачи любят собаки

2025-08-24T03:23:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Многие собаки проявляют интерес к телевизору, если раньше считалось, что они поверхностно воспринимают происходящее на экране, то сейчас известно, что питомцы не только умеют интерпретировать некоторые события, но и могут иметь свои предпочтения среди шоу, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Конечно, собаки видят экран несколько иначе. Во-первых, они распознают меньшее количество цветов из-за дихроматического зрения. Во-вторых, многое зависит от частоты кадров. Экран старых телевизоров, например, представляет для животных лишь мерцание. Но современная электроника уже серьёзно отличается, и потому питомцы могут вполне легко распознать объект и даже его эмоции", - сказал Голубев. В то же время, он уточнил, что не все собаки одинаково реагируют на телевизор, многие, как и люди, могут вообще не проявлять к нему никакого интереса. Однако если питомец всё же внимательно следит за экраном, то, согласно данным последних исследований, именно характер собаки будет влиять на её реакцию. Так, по словам кинолога, более активные и возбудимые особи чаще следуют за объектами на экране, а тревожные больше реагируют на неодушевлённые стимулы вроде дверного звонка или сигнала автомобиля. Голубев напомнил, что основной массив информации собаки получают с помощью обоняния, которое развито у них гораздо лучше зрения. Но, тем не менее, глаз собак, которые воспринимают мир в диапазонах синего и жёлтого цветов, достаточно, чтобы животные могли сфокусироваться на чём-то, что может их заинтересовать. Тем более, если экран телевизора огромный, а частота кадров высока, собака с удовольствием может наблюдать за каким-то процессом, происходящим на экране, отметил кинолог. "Что собаки смотрят чаще всего? В основном то, что им наиболее знакомо в реальной жизни – передачи про животных, спортивные состязания. Мультфильмы обычно собаки воспринимают намного хуже, поскольку плохо интерпретируют вымышленных нарисованных героев. Ещё один плюс в пользу передач про окружающий мир – как правило, там демонстрируются небо, море, трава. Эти природные цвета питомцы распознают лучше", - рассказал президент РКФ. Более того, по его словам, об особенностях восприятия собаками кадров и цветов телевизионной картинки знают маркетологи, которые иногда пользуются этим, чтобы привлечь внимание животного к экрану, а заодно и его хозяина. "Также знания о том, что собаки могут иметь предпочтения в телепередачах, можно использовать дома и в приютах, чтобы снизить тревожность животных, например, когда хозяина нет дома. Правда, лучше грамотно приучать питомца оставаться одному с помощью дрессировки и умных игрушек, но в качестве дополнительной меры телевизор тоже подойдёт", - добавил кинолог. В целом вреда от просмотра телевизора кинологи не выявляют, рассказал Голубев. Исключением он назвал лишь те сцены, которые пугают питомца. В таком случае стоит переключить канал, а лучше и вовсе на время выключить ТВ. Также президент РКФ призвал помнить, что телевизор не должен заменять собаке занятия с игрушками, упражнения и прогулки на улице.

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)