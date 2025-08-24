https://ria.ru/20250824/snayper-2037235966.html

Российский снайпер рассказал о новых задачах в зоне СВО

2025-08-24T04:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

БЕЛГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Российские снайперы работают не только по живой силе противника, но и прикрывают штурмовые группы от БПЛА, рассказал РИА Новости снайпер Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Саныч". "Работа снайперов – это не просто уничтожать теперь живую силу противника, но еще стараться максимально прикрывать штурмовые группы, то есть сбивать птички (БПЛА) со снайперских винтовок на дальнюю дистанцию. В принципе, вот это поменялось в войне", - рассказал военнослужащий. "Саныч" подчеркнул, что приоритетной целью остаются группы противника во время перемещения на открытой местности. "Либо уже поздний вечер, либо раннее утро, соответственно, противник точно заходит на ротацию, меняет либо людей на позициях, либо заносит боекомплект, провизию. Ждешь караван именно в местах переходов на открытках", - добавил снайпер.

