https://ria.ru/20250824/smi-2037317154.html
При авиаударах Израиля по Сане погибли два человека, сообщили СМИ
При авиаударах Израиля по Сане погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2025
При авиаударах Израиля по Сане погибли два человека, сообщили СМИ
Два человека погибли, пять получили ранения, по предварительным данным, в результате израильских авиаударов по столице Йемена Сане, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T17:44:00+03:00
2025-08-24T17:44:00+03:00
2025-08-24T17:44:00+03:00
в мире
сана
йемен
израиль
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796753_0:495:2762:2048_1920x0_80_0_0_529cb18270a7cfdb566a015fc1a8d973.jpg
КАИР, 24 авг - РИА Новости. Два человека погибли, пять получили ранения, по предварительным данным, в результате израильских авиаударов по столице Йемена Сане, сообщил в воскресенье телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому военно-политическому движению "Ансар Алла" (хуситы). "Согласно первоначальным данным, два человека погибли и пять получили ранения в результате израильской агрессии против станции нефтяной компании", - говорится в сообщении телеканала. Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что Израиль нанес авиаудары по столице Йемена и ее окрестностям. По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и объекту нефтяной компании. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по объектам хуситов в районе Саны, среди которых был военный комплекс с президентским дворцом, две электростанции и хранилище с топливом.
https://ria.ru/20250824/yemen-2037312896.html
сана
йемен
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796753_0:405:2191:2048_1920x0_80_0_0_8284316dd80311e7bf17a5859d2ddf35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сана, йемен, израиль, ансар алла
В мире, Сана, Йемен, Израиль, Ансар Алла
При авиаударах Израиля по Сане погибли два человека, сообщили СМИ
Al Masirah: два человека погибли, пять ранены при авиаударах Израиля по Сане