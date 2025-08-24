Рейтинг@Mail.ru
При авиаударах Израиля по Сане погибли два человека, сообщили СМИ
17:44 24.08.2025
При авиаударах Израиля по Сане погибли два человека, сообщили СМИ
КАИР, 24 авг - РИА Новости. Два человека погибли, пять получили ранения, по предварительным данным, в результате израильских авиаударов по столице Йемена Сане, сообщил в воскресенье телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому военно-политическому движению "Ансар Алла" (хуситы). "Согласно первоначальным данным, два человека погибли и пять получили ранения в результате израильской агрессии против станции нефтяной компании", - говорится в сообщении телеканала. Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что Израиль нанес авиаудары по столице Йемена и ее окрестностям. По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и объекту нефтяной компании. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по объектам хуситов в районе Саны, среди которых был военный комплекс с президентским дворцом, две электростанции и хранилище с топливом.
Столица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
КАИР, 24 авг - РИА Новости. Два человека погибли, пять получили ранения, по предварительным данным, в результате израильских авиаударов по столице Йемена Сане, сообщил в воскресенье телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому военно-политическому движению "Ансар Алла" (хуситы).
"Согласно первоначальным данным, два человека погибли и пять получили ранения в результате израильской агрессии против станции нефтяной компании", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что Израиль нанес авиаудары по столице Йемена и ее окрестностям. По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и объекту нефтяной компании.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по объектам хуситов в районе Саны, среди которых был военный комплекс с президентским дворцом, две электростанции и хранилище с топливом.
Хуситы заявили, что предотвратили основную часть израильской атаки на Сану
Хуситы заявили, что предотвратили основную часть израильской атаки на Сану
