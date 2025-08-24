WSJ: Пентагон запрещает Украине бить вглубь России дальнобойным оружием
Ракеты Atacms
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пентагон несколько месяцев запрещает Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
По словам собеседников издания, атак с применением американских дальнобойных систем ATACMS не было с конца весны — один раз с того момента Киев пытался ударить ими вглубь России, но получил запрет от Вашингтона.
В ноябре прошлого года тогдашний президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по российской территории. Впоследствии Великобритания и Франция также позволили применять свои Storm Shadow и SCALP в этих целях.
"Элбридж Колби, заместитель министра обороны по политическим вопросам, разработал "механизм пересмотра" для принятия решений касательно запросов Киева по использованию дальнобойного оружия, сделанного в США, а также предоставленного Украине европейскими союзниками, использовавшими американские разведданные и компоненты. Этот механизм дает право министру обороны Питу Хегсету говорить последнее слово касательно того, может ли Украина использовать ATACMS", — добавляется в статье.
Как уточняет газета, ограничения касаются также британских и французских крылатых ракет Storm Shadow.
"Президент Трамп очень ясно дал понять, что война на Украине должна завершиться. На данный момент... изменений нет. Министр Хегсет работает в строгой координации с президентом Трампом", — приводит издание комментарий пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
Как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса воюют с Россией.
