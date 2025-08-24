WSJ: Пентагон запрещает Украине бить вглубь России дальнобойным оружием

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:03 24.08.2025 (обновлено: 01:01 24.08.2025)
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пентагон несколько месяцев запрещает Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц."Пентагон месяцами блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России... Американское вето ударов дальнобойным оружием ограничивает украинские военные операции, в то время как Белый дом пытается расположить Кремль к началу мирных переговоров", — говорится в публикации.По словам собеседников издания, атак с применением американских дальнобойных систем ATACMS не было с конца весны — один раз с того момента Киев пытался ударить ими вглубь России, но получил запрет от Вашингтона."Элбридж Колби, заместитель министра обороны по политическим вопросам, разработал "механизм пересмотра" для принятия решений касательно запросов Киева по использованию дальнобойного оружия, сделанного в США, а также предоставленного Украине европейскими союзниками, использовавшими американские разведданные и компоненты. Этот механизм дает право министру обороны Питу Хегсету говорить последнее слово касательно того, может ли Украина использовать ATACMS", — добавляется в статье.Как уточняет газета, ограничения касаются также британских и французских крылатых ракет Storm Shadow."Президент Трамп очень ясно дал понять, что война на Украине должна завершиться. На данный момент... изменений нет. Министр Хегсет работает в строгой координации с президентом Трампом", — приводит издание комментарий пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.Как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса воюют с Россией.
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonРакеты Atacms
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Ракеты Atacms. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пентагон несколько месяцев запрещает Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
"Пентагон месяцами блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России... Американское вето ударов дальнобойным оружием ограничивает украинские военные операции, в то время как Белый дом пытается расположить Кремль к началу мирных переговоров", — говорится в публикации.
По словам собеседников издания, атак с применением американских дальнобойных систем ATACMS не было с конца весны — один раз с того момента Киев пытался ударить ими вглубь России, но получил запрет от Вашингтона.

В ноябре прошлого года тогдашний президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по российской территории. Впоследствии Великобритания и Франция также позволили применять свои Storm Shadow и SCALP в этих целях.

"Элбридж Колби, заместитель министра обороны по политическим вопросам, разработал "механизм пересмотра" для принятия решений касательно запросов Киева по использованию дальнобойного оружия, сделанного в США, а также предоставленного Украине европейскими союзниками, использовавшими американские разведданные и компоненты. Этот механизм дает право министру обороны Питу Хегсету говорить последнее слово касательно того, может ли Украина использовать ATACMS", — добавляется в статье.
Как уточняет газета, ограничения касаются также британских и французских крылатых ракет Storm Shadow.
"Президент Трамп очень ясно дал понять, что война на Украине должна завершиться. На данный момент... изменений нет. Министр Хегсет работает в строгой координации с президентом Трампом", — приводит издание комментарий пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
Как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса воюют с Россией.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
