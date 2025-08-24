https://ria.ru/20250824/shkola-2037235777.html

Юрист рассказала, что делать, если школа навязывает лишние расходы

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Если школа навязывает родителям учащихся ненужные расходы, требует взносы за ремонт классов, покупку мебели, украшение к праздникам, они имеют право пожаловаться в управление образования, прокуратуру или Роспотребнадзор, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина. Как пояснила юрист, если школа предлагает что-то оплатить, то следует спросить, добровольно ли это. Если да, то родители имеют право отказаться. Однако если ответили, что это обязательно, то необходимо потребовать письменное обоснование, при отсутствии законных оснований юрист рекомендует писать жалобу. "Никаких сумм школа требовать не может. Если в школе навязывают ненужные расходы, родителям необходимо зафиксировать нарушение - сохранить переписку, фото-видео или аудиозаписи принудительных сборов, другие доказательства. Родители имеют право написать письменное обращение к директору школы с требованием прекратить незаконные сборы", - отметила юрист. Также родители могут обратиться в вышестоящие органы: департамент образования, прокуратуру по факту принуждения к финансовым обязательствам, Роспотребнадзор - если нарушены права потребителей образовательных услуг, добавила собеседница агентства. Ошкина подчеркнула, что добровольные взносы - это не обязательные платежи, и школа может только попросить помощи, но не требовать деньги, давить на родителей, принуждать, угрожать исключением из класса и недопуском к урокам. Запрещается требовать оплату за ремонт классов, покупку мебели, оборудования, украшение к праздникам, уточнила юрист. "Можно собрать пожертвования на конкретную цель, например, ремонт актового зала, при условии прозрачности расходов. При этом сбор взносов возможен только через благотворительный фонд школы, не администрацию школы, при наличии личного, осознанного желания родителей", - добавила она. Кроме того, все взносы должны оформляться чеками или расписками с указанием суммы, цели и даты, без слова "обязательно", отметила юрист. Платные образовательные услуги, например, продлёнка, кружки, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, могут оказываться только на добровольной основе, заключила Ошкина.

