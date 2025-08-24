Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 24.08.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
безопасность
михаил развожаев
севастополь
специальная военная операция на украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу отменили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушную тревогу объявили в 14.46 по мск, она длилась 16 минут."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
безопасность, михаил развожаев, севастополь
Безопасность, Михаил Развожаев, Севастополь, Специальная военная операция на Украине
Губернатор Севастополя объявил об отмене воздушной тревоги, длившейся 16 минут

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу отменили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушную тревогу объявили в 14.46 по мск, она длилась 16 минут.
"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМихаил РазвожаевСевастополь
 
 
