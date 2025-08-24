https://ria.ru/20250824/sevastopol-2037293430.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.08.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушную тревогу отменили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу отменили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушную тревогу объявили в 14.46 по мск, она длилась 16 минут."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
