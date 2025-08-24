https://ria.ru/20250824/sevastopol-2037293430.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.08.2025

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушную тревогу отменили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T15:12:00+03:00

2025-08-24T15:12:00+03:00

2025-08-24T15:12:00+03:00

безопасность

михаил развожаев

севастополь

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963183211_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_6e2f271ac3537d7339212e2bde5365ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу отменили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушную тревогу объявили в 14.46 по мск, она длилась 16 минут."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, михаил развожаев, севастополь