В Севастополе объявили воздушную тревогу
24.08.2025
2025-08-24T15:01:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Тревогу объявили в 14.46 мск. "Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал губернатор в своем Telegram-канале. В городе также прекратил работу наземный и морской виды общественного транспорта.
