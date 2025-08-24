Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 24.08.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Тревогу объявили в 14.46 мск. "Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал губернатор в своем Telegram-канале. В городе также прекратил работу наземный и морской виды общественного транспорта.
севастополь
севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
Виды Севастополя
Виды Севастополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Виды Севастополя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Тревогу объявили в 14.46 мск.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал губернатор в своем Telegram-канале.
В городе также прекратил работу наземный и морской виды общественного транспорта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил Развожаев
 
 
Заголовок открываемого материала