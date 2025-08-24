https://ria.ru/20250824/sevastopol-2037281018.html

Губернатор Севастополя рассказал, куда приходится больше всего инвестиций

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Самые большие инвестиции в Севастополе приходятся на винодельческую и виноградарскую отрасль, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Развожаев объявил, что в субботу провел встречу в Севастополе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. На встрече обсуждались основные экономические показатели, инвестиционный климат Севастополя, развитие туристической отрасли, уточнил губернатор. "Больше всего инвестиций сейчас в отрасль виноградарства и виноделия. Один из таких ярких и успешных примеров - новый винзавод компании "AYA", общий объем вложений в этот проект составил 4,5 миллиарда рублей, благодаря чему в Севастополе появилось еще одно винодельческое предприятие полного цикла. Большие средства вкладываются в модернизацию Инкерманского винзавода, где предполагается создание центра винного туризма", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор в пятницу заявил, что в Севастополе начался сбор винограда, этим заняты пять крупных предприятий. Первыми собирают раннеспелый "Мускат Янтарный", затем - "Пино Нуар" и "Шардоне", основу для премиальных и игристых вин, отметил Развожаев. За первые дни собрано более тысячи тонн винограда, уточнил губернатор.По данным властей региона, в Севастополе - более 7 тысяч гектаров виноградников, из которых 5 тысяч - в плодоносящем возрасте. Государственная поддержка в этом году достигла рекордных 740 миллионов рублей (в 2014 году она составляла 10 миллионов), подчеркнул в пятницу Развожаев. В проекте "Терруар Севастополя" на сегодняшний день - 43 участника, благодаря проекту были созданы 530 рабочих мест, в отрасль вложены более 10 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций.

