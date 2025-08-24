Запад хотел сместить Вучича с поста, заявил посол России

https://ria.ru/20250824/serbiya-2037298691.html
БЕЛГРАД, 24 авг - РИА Новости. Запад в своё время ждал и требовал от президента Сербии Александра Вучича признания независимости Косово и отказа от поддержки Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а не получив этого, захотел его сместить, заявил РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. "(Вучич - ред.) делает достаточно много, и это непросто, это мы понимаем и признаем, для того, чтобы сохранить, во-первых, ориентир на национальные интересы Сербии и суверенитет страны. Это касается и российского направления, это касается и Косово, которое он решительно не признает. От него требовали и ждали этого. Были ожидания. Давно, но были ожидания, что все-таки они признает Косово, и можно будет закрыть это "досье", - сказал агентству Боцан-Харченко. Он отметил, что западники называют ситуацию вокруг Косово "досье", не понимая, что оно значит для сербов. "(Это - ред.) сербская история, душа сербского народа, это часть истории православия здесь. И невозможно требовать, что ты признай - и все, и получишь какой-то евробонус за это", - отметил посол. Также от Вучича требовали отказаться от поддержки соседней Республики Сербской (БиГ) - это позволило бы Брюсселю снизить уровень самостоятельности республики и превратить БиГ в унитарное государство. "(Требовали - ред.) отказ от поддержки Республики Сербской, что тоже совершенно противоречит национальному интересу и природе сербского мира", - добавил посол. Отказ Вучича выполнять эти требования поставил перед Брюсселем задачу смены Вучича, считает посол, несмотря на то, что Сербия остается на пути евроинтеграции и имеет официальный статус кандидата в члены Евросоюза. "Отвечая на вопрос (кто стоит за протестами в Сербии - ред.), я еще раз это скажу, кому выгодно - тут же встает перед глазами образ брюссельских структур, брюссельских институтов и Евросоюза", - сказал Боцан-Харченко.
