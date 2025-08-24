Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал о странных мыслях Евросоюза по Сербии
24.08.2025
Посол России рассказал о странных мыслях Евросоюза по Сербии
БЕЛГРАД, 24 авг - РИА Новости. Евросоюз в своих представлениях о нужном ему руководителе Сербии исходит из "странных и чудных думок", не учитывающих реалии и историю, впрочем, это характерно не только для ситуации вокруг Сербии, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Еврочиновники, которые думают очень странно, как вы знаете. Не только про Сербию и Балканы, а в первую очередь про другие, более крупные, глобальные дела. И про Россию, начиная со "стратегического поражения" и так далее. Все их странные и чудные думки не будем перечислять, потому что это времени займет много", - сказал агентству Боцан-Харченко. В частности, как отметил дипломат, они требовали от президента Сербии Александра Вучича признать независимость Косово и примкнуть к антироссийским санкциям, не понимая, что это не отвечает интересам Сербии, а выполняющий такие требования политик не смог бы удержаться во главе страны. "Такие же странные думки у них по поводу Сербии. Не может удержаться (такой лидер - ред.). Но в других странах - я соблюдаю дипломатический подход, этику, я (эти страны - ред.) не называю, пальцами не показываю, но мы знаем, о ком и о каких странах речь идет - там получается (удержаться у власти - ред.)", - отметил Боцан-Харченко. Однако Сербия кардинально отличается от других стран, во главе которых Западу удавалось поставить марионеточных правителей, подчеркнул посол. "Сербия в силу исторического прошлого и в силу новейшей истории и последнего опыта - она сильно и рельефно отличается даже от своих соседей и бывших республик по СФРЮ. Она сильно отличается, она принципиально отличается. Я в данном случае говорю даже не об элитах, я говорю о народе", - пояснил Боцан-Харченко. Он напомнил, что Сербия имеет не только нерешенную косовскую проблему, но и опыт агрессии со стороны НАТО. Все это наложило отпечаток на менталитет сербов, считает дипломат.
БЕЛГРАД, 24 авг - РИА Новости. Евросоюз в своих представлениях о нужном ему руководителе Сербии исходит из "странных и чудных думок", не учитывающих реалии и историю, впрочем, это характерно не только для ситуации вокруг Сербии, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Еврочиновники, которые думают очень странно, как вы знаете. Не только про Сербию и Балканы, а в первую очередь про другие, более крупные, глобальные дела. И про Россию, начиная со "стратегического поражения" и так далее. Все их странные и чудные думки не будем перечислять, потому что это времени займет много", - сказал агентству Боцан-Харченко.
В частности, как отметил дипломат, они требовали от президента Сербии Александра Вучича признать независимость Косово и примкнуть к антироссийским санкциям, не понимая, что это не отвечает интересам Сербии, а выполняющий такие требования политик не смог бы удержаться во главе страны.
"Такие же странные думки у них по поводу Сербии. Не может удержаться (такой лидер - ред.). Но в других странах - я соблюдаю дипломатический подход, этику, я (эти страны - ред.) не называю, пальцами не показываю, но мы знаем, о ком и о каких странах речь идет - там получается (удержаться у власти - ред.)", - отметил Боцан-Харченко.
Однако Сербия кардинально отличается от других стран, во главе которых Западу удавалось поставить марионеточных правителей, подчеркнул посол.
"Сербия в силу исторического прошлого и в силу новейшей истории и последнего опыта - она сильно и рельефно отличается даже от своих соседей и бывших республик по СФРЮ. Она сильно отличается, она принципиально отличается. Я в данном случае говорю даже не об элитах, я говорю о народе", - пояснил Боцан-Харченко.
Он напомнил, что Сербия имеет не только нерешенную косовскую проблему, но и опыт агрессии со стороны НАТО. Все это наложило отпечаток на менталитет сербов, считает дипломат.
