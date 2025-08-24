Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал, кем Запад хочет заменить президента Сербии - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 24.08.2025 (обновлено: 14:53 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/serbiya-2037247244.html
Посол России рассказал, кем Запад хочет заменить президента Сербии
Посол России рассказал, кем Запад хочет заменить президента Сербии - РИА Новости, 24.08.2025
Посол России рассказал, кем Запад хочет заменить президента Сербии
Запад хочет поставить во главе Сербии вместо президента Александра Вучича слабого и подконтрольного Евросоюзу политика, заявил РИА Новости посол России в Сербии РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T09:05:00+03:00
2025-08-24T14:53:00+03:00
в мире
сербия
россия
брюссель
александр вучич
александр боцан-харченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
БЕЛГРАД, 24 авг — РИА Новости. Запад хочет поставить во главе Сербии вместо президента Александра Вучича слабого и подконтрольного Евросоюзу политика, заявил РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "На самом деле, желание сместить Вучича, поставить одного из лидеров (условно, в кавычках), которые были бы аналогичны или схожи с теми людьми, которые формально стоят у власти в других странах, но полностью подчиняются Евросоюзу", — сказал агентству Боцан-Харченко. Дипломат отметил, что во многих странах региона стоят формально независимые руководители, на деле выполняющие волю Брюсселя. При этом зачастую к власти приводят людей, которых мало кто знает в их собственной стране.
https://ria.ru/20250823/serbiya-2037120623.html
сербия
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, брюссель, александр вучич, александр боцан-харченко
В мире, Сербия, Россия, Брюссель, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко
Посол России рассказал, кем Запад хочет заменить президента Сербии

Боцан-Харченко: Запад хочет заменить Вучича слабым и подконтрольным ЕС политиком

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 24 авг — РИА Новости. Запад хочет поставить во главе Сербии вместо президента Александра Вучича слабого и подконтрольного Евросоюзу политика, заявил РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"На самом деле, желание сместить Вучича, поставить одного из лидеров (условно, в кавычках), которые были бы аналогичны или схожи с теми людьми, которые формально стоят у власти в других странах, но полностью подчиняются Евросоюзу", — сказал агентству Боцан-Харченко.
Дипломат отметил, что во многих странах региона стоят формально независимые руководители, на деле выполняющие волю Брюсселя. При этом зачастую к власти приводят людей, которых мало кто знает в их собственной стране.
Акция протеста перед офисом Сербской прогрессивной партии в Белграде - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Посол России рассказал о новой фазе протестов в Сербии
Вчера, 09:05
 
В миреСербияРоссияБрюссельАлександр ВучичАлександр Боцан-Харченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала