Посол России рассказал, кем Запад хочет заменить президента Сербии

Запад хочет поставить во главе Сербии вместо президента Александра Вучича слабого и подконтрольного Евросоюзу политика, заявил РИА Новости посол России в Сербии РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T09:05:00+03:00

2025-08-24T09:05:00+03:00

2025-08-24T14:53:00+03:00

БЕЛГРАД, 24 авг — РИА Новости. Запад хочет поставить во главе Сербии вместо президента Александра Вучича слабого и подконтрольного Евросоюзу политика, заявил РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "На самом деле, желание сместить Вучича, поставить одного из лидеров (условно, в кавычках), которые были бы аналогичны или схожи с теми людьми, которые формально стоят у власти в других странах, но полностью подчиняются Евросоюзу", — сказал агентству Боцан-Харченко. Дипломат отметил, что во многих странах региона стоят формально независимые руководители, на деле выполняющие волю Брюсселя. При этом зачастую к власти приводят людей, которых мало кто знает в их собственной стране.

2025

Новости

