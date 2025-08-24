Посол России в Белграде рассказал, зачем Сербию хотят втянуть в НАТО

Рейтинг@Mail.ru
06:10 24.08.2025 (обновлено: 09:05 24.08.2025)
БЕЛГРАД, 24 авг - РИА Новости. Запад хочет втянуть Сербию в НАТО, в том числе чтобы избавиться от ответственности за бомбардировки в 1999 году, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Запад тоже хочет, чтобы Сербия, в конце концов, закрыла, как они говорят, эту страницу (с натовскими бомбардировками). Давайте сотрудничать с НАТО. Говорят о том, что постепенно можно втянуть в НАТО, в орбиту НАТО, и Сербия станет членом НАТО. Им это надо… Это закроет их ответственность и вину за 1999 год и агрессию", - заявил Боцан-Харченко.Кроме того, по его словам, Запад хочет втянуть Сербию в Евросоюз, этот процесс обычно развивается параллельно со вступлением в НАТО. "Их логику мы знаем. Членство в ЕС, членство в НАТО - две вещи, которые смыкаются, идут неразрывно. Неразрывно связаны между собой", - отметил посол.При этом руководство Сербии придерживается четкой позиции нейтралитета, что также вызывает неудовольствие Запада, подчеркнул дипломат."У Сербии совершенно четкая позиция нейтралитета, действительно реального нейтралитета. Не того фиктивного, который сейчас на Западе существует, а за ним (за таким фиктивным нейтралитетом - ред.) реально стоит самое активное сотрудничество с НАТО и поддержка НАТО. А достаточно реальный нейтралитет и записанное в законах нечленство в НАТО, неприсоединение к военным блокам, военным структурам", - рассказал Боцан-Харченко.Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти республики якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
в мире, сербия, россия, белград (город), александр боцан-харченко, нато, евросоюз, оон
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Боцан-Харченко, НАТО, Евросоюз, ООН
БЕЛГРАД, 24 авг - РИА Новости. Запад хочет втянуть Сербию в НАТО, в том числе чтобы избавиться от ответственности за бомбардировки в 1999 году, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Запад тоже хочет, чтобы Сербия, в конце концов, закрыла, как они говорят, эту страницу (с натовскими бомбардировками). Давайте сотрудничать с НАТО. Говорят о том, что постепенно можно втянуть в НАТО, в орбиту НАТО, и Сербия станет членом НАТО. Им это надо… Это закроет их ответственность и вину за 1999 год и агрессию", - заявил Боцан-Харченко.
Кроме того, по его словам, Запад хочет втянуть Сербию в Евросоюз, этот процесс обычно развивается параллельно со вступлением в НАТО. "Их логику мы знаем. Членство в ЕС, членство в НАТО - две вещи, которые смыкаются, идут неразрывно. Неразрывно связаны между собой", - отметил посол.
При этом руководство Сербии придерживается четкой позиции нейтралитета, что также вызывает неудовольствие Запада, подчеркнул дипломат.
"У Сербии совершенно четкая позиция нейтралитета, действительно реального нейтралитета. Не того фиктивного, который сейчас на Западе существует, а за ним (за таким фиктивным нейтралитетом - ред.) реально стоит самое активное сотрудничество с НАТО и поддержка НАТО. А достаточно реальный нейтралитет и записанное в законах нечленство в НАТО, неприсоединение к военным блокам, военным структурам", - рассказал Боцан-Харченко.
Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти республики якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
