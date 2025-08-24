https://ria.ru/20250824/santo-2037287135.html

"Лучшее, что есть у Украины". На Западе обвинили Европу в кровожадности

24.08.2025

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Возможно, президент США Дональд Трамп — это лучшее, что есть у Украины, но его стремление к миру компенсируется жаждой Евросоюза воевать "до последнего украинца", написал в соцсети Х директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто."Может быть, президент Дональд Трамп — это лучшее, что есть у Украины, но технократы ЕС не успокоятся. Они довольствуются тем, что позволяют украинцам воевать "до последнего человека", лишь бы сохранить свое политическое положение. Это возмутительно", — отметил он.Как сообщало издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии, Брюссель с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа предлагает иностранную военную интервенцию на часть украинской территории.

