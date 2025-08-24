Рейтинг@Mail.ru
"Лучшее, что есть у Украины". На Западе обвинили Европу в кровожадности - РИА Новости, 24.08.2025
14:45 24.08.2025
"Лучшее, что есть у Украины". На Западе обвинили Европу в кровожадности
Возможно, президент США Дональд Трамп — это лучшее, что есть у Украины, но его стремление к миру компенсируется жаждой Евросоюза воевать "до последнего... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Возможно, президент США Дональд Трамп — это лучшее, что есть у Украины, но его стремление к миру компенсируется жаждой Евросоюза воевать "до последнего украинца", написал в соцсети Х директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто.
"Может быть, президент Дональд Трамп — это лучшее, что есть у Украины, но технократы ЕС не успокоятся. Они довольствуются тем, что позволяют украинцам воевать "до последнего человека", лишь бы сохранить свое политическое положение. Это возмутительно", — отметил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Европа не сможет воевать без американского оружия, заявил Лукашенко
22 августа, 20:56
Как сообщало издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии, Брюссель с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа предлагает иностранную военную интервенцию на часть украинской территории.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
ЕС предлагает иностранную интервенцию на Украину, заявил Лавров
21 августа, 13:49
 
