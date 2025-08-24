https://ria.ru/20250824/sanktsii-2037316046.html

Вэнс: США не исключают возможности введения новых антироссийских санкций

2025-08-24T17:28:00+03:00

ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США не исключают возможности введения новых санкций против России, но Вашингтон в этом вопросе будет действовать последовательно, допуская и смягчение ограничений, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Санкции не сняты с рассмотрения, но мы намерены принимать решения по каждому конкретному пункту", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News. Вэнс подчеркнул, что действия Вашингтона будут зависеть от позиции России, а также указал, что ограничительные меры могут быть ослаблены. "Если мы почувствуем, что добиваемся прогресса, мы уменьшим это давление, что станет компромиссом в рамках переговоров", - добавил он.

