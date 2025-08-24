Рейтинг@Mail.ru
Вэнс: США не исключают возможности введения новых антироссийских санкций - РИА Новости, 24.08.2025
17:28 24.08.2025
Вэнс: США не исключают возможности введения новых антироссийских санкций
Вэнс: США не исключают возможности введения новых антироссийских санкций - РИА Новости, 24.08.2025
Вэнс: США не исключают возможности введения новых антироссийских санкций
США не исключают возможности введения новых санкций против России, но Вашингтон в этом вопросе будет действовать последовательно, допуская и смягчение... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T17:28:00+03:00
2025-08-24T17:28:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США не исключают возможности введения новых санкций против России, но Вашингтон в этом вопросе будет действовать последовательно, допуская и смягчение ограничений, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Санкции не сняты с рассмотрения, но мы намерены принимать решения по каждому конкретному пункту", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News. Вэнс подчеркнул, что действия Вашингтона будут зависеть от позиции России, а также указал, что ограничительные меры могут быть ослаблены. "Если мы почувствуем, что добиваемся прогресса, мы уменьшим это давление, что станет компромиссом в рамках переговоров", - добавил он.
россия
вашингтон (штат)
сша
в мире, россия, вашингтон (штат), сша
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США
Вэнс: США не исключают возможности введения новых антироссийских санкций

Вэнс: США допускают возможность введения новых санкций против России

Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США не исключают возможности введения новых санкций против России, но Вашингтон в этом вопросе будет действовать последовательно, допуская и смягчение ограничений, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Санкции не сняты с рассмотрения, но мы намерены принимать решения по каждому конкретному пункту", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News.
Вэнс подчеркнул, что действия Вашингтона будут зависеть от позиции России, а также указал, что ограничительные меры могут быть ослаблены.
"Если мы почувствуем, что добиваемся прогресса, мы уменьшим это давление, что станет компромиссом в рамках переговоров", - добавил он.
В миреРоссияВашингтон (штат)США
 
 
