Самолет с вернувшимися военнослужащими сел в Подмосковье

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Самолет со 146 российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МО РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 146 российских военнослужащих. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены восемь граждан РФ - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Сначала военнослужащих доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.

