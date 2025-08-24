https://ria.ru/20250824/samolet-2037329244.html
Самолет с вернувшимися военнослужащими сел в Подмосковье
Самолет с вернувшимися военнослужащими сел в Подмосковье - РИА Новости, 24.08.2025
Самолет с вернувшимися военнослужащими сел в Подмосковье
Самолет со 146 российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T20:35:00+03:00
2025-08-24T20:35:00+03:00
2025-08-24T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
курская область
вооруженные силы украины
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Самолет со 146 российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МО РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 146 российских военнослужащих. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены восемь граждан РФ - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Сначала военнослужащих доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.
https://ria.ru/20250824/plennye-2037292692.html
россия
киев
курская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, курская область, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Курская область, Вооруженные силы Украины, Московская область (Подмосковье)
Самолет с вернувшимися военнослужащими сел в Подмосковье
В подмосковном аэропорту приземлился самолет со 146 российскими военнослужащими