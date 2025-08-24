Рейтинг@Mail.ru
Самолет с вернувшимися военнослужащими сел в Подмосковье
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 24.08.2025
Самолет с вернувшимися военнослужащими сел в Подмосковье
Самолет со 146 российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов
специальная военная операция на украине
россия
киев
курская область
вооруженные силы украины
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Самолет со 146 российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МО РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 146 российских военнослужащих. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены восемь граждан РФ - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Сначала военнослужащих доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.
россия
киев
курская область
московская область (подмосковье)
россия, киев, курская область, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Курская область, Вооруженные силы Украины, Московская область (Подмосковье)
Самолет с вернувшимися военнослужащими сел в Подмосковье

В подмосковном аэропорту приземлился самолет со 146 российскими военнослужащими

Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Самолет со 146 российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МО РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 146 российских военнослужащих. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены восемь граждан РФ - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал.
Сначала военнослужащих доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.
Кадры с вернувшимися из плена российскими военнослужащими
Россия и Украина провели обмен пленными
Вчера, 15:07
 
Специальная военная операция на Украине Россия Киев Курская область Вооруженные силы Украины Московская область (Подмосковье)
 
 
