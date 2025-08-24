https://ria.ru/20250824/rylsk-2037261121.html

ВСУ атаковали жилые дома в курском Рыльске

ВСУ атаковали жилые дома в курском Рыльске - РИА Новости, 24.08.2025

ВСУ атаковали жилые дома в курском Рыльске

ВСУ атаковали жилые дома в Рыльске, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ВСУ атаковали жилые дома в Рыльске, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Уточненная информация по атаке на город Рыльск. В результате удара по городу ранено двое человек. Второй пострадавший — 43-летний мужчина — в состоянии средней степени тяжести, каретой скорой доставляется в Курскую областную больницу", — написал он в Telegram-канале.Также пострадал 38-летний мужчина, у него осколочное слепое ранение мягких тканей левой голени, ему оказали помощь. Также при обстреле повреждены:После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.

