ВСУ атаковали жилые дома в курском Рыльске - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 24.08.2025 (обновлено: 15:00 24.08.2025)
ВСУ атаковали жилые дома в курском Рыльске
ВСУ атаковали жилые дома в курском Рыльске
ВСУ атаковали жилые дома в курском Рыльске
ВСУ атаковали жилые дома в Рыльске, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ВСУ атаковали жилые дома в Рыльске, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Уточненная информация по атаке на город Рыльск. В результате удара по городу ранено двое человек. Второй пострадавший — 43-летний мужчина — в состоянии средней степени тяжести, каретой скорой доставляется в Курскую областную больницу", — написал он в Telegram-канале.Также пострадал 38-летний мужчина, у него осколочное слепое ранение мягких тканей левой голени, ему оказали помощь. Также при обстреле повреждены:После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
Новости
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области
Последствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ВСУ атаковали жилые дома в Рыльске, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Уточненная информация по атаке на город Рыльск. В результате удара по городу ранено двое человек. Второй пострадавший — 43-летний мужчина — в состоянии средней степени тяжести, каретой скорой доставляется в Курскую областную больницу", — написал он в Telegram-канале.
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области
Последствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области
Также пострадал 38-летний мужчина, у него осколочное слепое ранение мягких тканей левой голени, ему оказали помощь. Также при обстреле повреждены:
  • многоквартирный и 11 частных домов;
  • 10 гаражей и 9 автомобилей;
  • один частный дом с хозпостройкой полностью сгорел.
После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области
Последствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области
 
