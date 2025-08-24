Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-ведущий программы "Вести" Юрий Ростов - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 24.08.2025 (обновлено: 22:41 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/rostov-2037337990.html
Умер экс-ведущий программы "Вести" Юрий Ростов
Умер экс-ведущий программы "Вести" Юрий Ростов - РИА Новости, 24.08.2025
Умер экс-ведущий программы "Вести" Юрий Ростов
Экс-ведущий программы "Вести" Юрий Ростов умер в США, сообщил журналист ВГТРК, замглавы комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T22:33:00+03:00
2025-08-24T22:41:00+03:00
сша
нью-джерси
юрий рост
евгений попов
татьяна миткова
вгтрк
госдума рф
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037320519_0:29:974:577_1920x0_80_0_0_cb6de1bb6e0ea491dd4d30c6eb6e331f.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Экс-ведущий программы "Вести" Юрий Ростов умер в США, сообщил журналист ВГТРК, замглавы комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов."Да. К сожалению, Юрий Ростов сегодня умер. Только что говорил с его женой. Царствие небесное", - написал Попов в своем Telegram-канале. Юрий Ростов в смене с Татьяной Митковой и Дмитрием Киселевым с 1989 года вел выпуски новостей ТСН на ЦТ СССР. Позднее стал одним из первых ведущих программы "Вести", работая в паре со Светланой Сорокиной в вечернем эфире.В 1993 году он начал работать в качестве корреспондента программы в Соединенных Штатах, в этом качестве проработал до 1995 года. Затем оставил журналистику и стал брокером. Но меньше, чем через год вернулся на телевидение - уже на русскоязычный телеканал WMNB в Нью-Джерси, где был руководителем отдела новостей. Позже работал на канале "НТВ-Интернешнл"(преобразованный затем в RTVI), на котором вел вечернюю новостную программу "Сейчас в Америке".Коллеги, работавшие с ним, вспоминают его как доброжелательного, открытого человека, профессионального ведущего, который отличался особым душевным стилем ведения новостных программ.
сша
нью-джерси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037320519_46:0:971:694_1920x0_80_0_0_8029b25d70b199d78bbc7454e0890604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, нью-джерси, юрий рост, евгений попов, татьяна миткова, вгтрк, госдума рф, нтв (телеканал), происшествия
США, Нью-Джерси, Юрий Рост, Евгений Попов, Татьяна Миткова, ВГТРК, Госдума РФ, НТВ (телеканал), Происшествия
Умер экс-ведущий программы "Вести" Юрий Ростов

Экс-ведущий программы "Вести" Юрий Ростов скончался в США

Кадр из программы "Вести"
Кадр из программы Вести - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Кадр из программы "Вести" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Экс-ведущий программы "Вести" Юрий Ростов умер в США, сообщил журналист ВГТРК, замглавы комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов.
"Да. К сожалению, Юрий Ростов сегодня умер. Только что говорил с его женой. Царствие небесное", - написал Попов в своем Telegram-канале.
Юрий Ростов в смене с Татьяной Митковой и Дмитрием Киселевым с 1989 года вел выпуски новостей ТСН на ЦТ СССР. Позднее стал одним из первых ведущих программы "Вести", работая в паре со Светланой Сорокиной в вечернем эфире.
В 1993 году он начал работать в качестве корреспондента программы в Соединенных Штатах, в этом качестве проработал до 1995 года. Затем оставил журналистику и стал брокером. Но меньше, чем через год вернулся на телевидение - уже на русскоязычный телеканал WMNB в Нью-Джерси, где был руководителем отдела новостей. Позже работал на канале "НТВ-Интернешнл"(преобразованный затем в RTVI), на котором вел вечернюю новостную программу "Сейчас в Америке".
Коллеги, работавшие с ним, вспоминают его как доброжелательного, открытого человека, профессионального ведущего, который отличался особым душевным стилем ведения новостных программ.
 
СШАНью-ДжерсиЮрий РостЕвгений ПоповТатьяна МитковаВГТРКГосдума РФНТВ (телеканал)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала