Умер экс-ведущий программы "Вести" Юрий Ростов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037320519_0:29:974:577_1920x0_80_0_0_cb6de1bb6e0ea491dd4d30c6eb6e331f.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Экс-ведущий программы "Вести" Юрий Ростов умер в США, сообщил журналист ВГТРК, замглавы комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов."Да. К сожалению, Юрий Ростов сегодня умер. Только что говорил с его женой. Царствие небесное", - написал Попов в своем Telegram-канале. Юрий Ростов в смене с Татьяной Митковой и Дмитрием Киселевым с 1989 года вел выпуски новостей ТСН на ЦТ СССР. Позднее стал одним из первых ведущих программы "Вести", работая в паре со Светланой Сорокиной в вечернем эфире.В 1993 году он начал работать в качестве корреспондента программы в Соединенных Штатах, в этом качестве проработал до 1995 года. Затем оставил журналистику и стал брокером. Но меньше, чем через год вернулся на телевидение - уже на русскоязычный телеканал WMNB в Нью-Джерси, где был руководителем отдела новостей. Позже работал на канале "НТВ-Интернешнл"(преобразованный затем в RTVI), на котором вел вечернюю новостную программу "Сейчас в Америке".Коллеги, работавшие с ним, вспоминают его как доброжелательного, открытого человека, профессионального ведущего, который отличался особым душевным стилем ведения новостных программ.

