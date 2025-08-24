https://ria.ru/20250824/rossiya-2037248644.html

СМИ сообщили о крупной победе России на новом фронте

СМИ сообщили о крупной победе России на новом фронте - РИА Новости, 24.08.2025

СМИ сообщили о крупной победе России на новом фронте

Россия ощутимо превзошла Украину в противостоянии в киберпространстве, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T09:27:00+03:00

2025-08-24T09:27:00+03:00

2025-08-24T14:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028287366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d3937e812e23edc088f5ddfc88ca2e58.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия ощутимо превзошла Украину в противостоянии в киберпространстве, пишет Strategic Culture."Война между Россией и НАТО на Украине не ограничивается физическим полем боя. С самого начала конфликта киберпространство стало одной из главных арен противостояния между Москвой и Киевом, и здесь, как и на поле боя, Россия, похоже, одерживает решительную победу. Благодаря высокоскоординированным и эффективным атакам пророссийские хакерские группы дестабилизировали цифровую инфраструктуру Украины, скомпрометировали конфиденциальную информацию и деморализовали киевский режим", — говорится в публикации.Издание отмечает, что российская киберразведка значительно превосходит украинские системы обороны, зависящие от технической поддержки со стороны НАТО."Киев больше не может наступать на поле боя и не может защитить свои цифровые сети. <…> Североатлантический альянс, разобщенный внутри и измученный политическими и экономическими кризисами в своих государствах-членах, наблюдает со стороны за тем, как Украина рушится в реальном времени", — заключил автор статьи.В среду Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных Генштаба ВСУ.Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ. Отмечается, что взлом осуществили через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.

https://ria.ru/20250824/ukraina-2037269077.html

https://ria.ru/20250824/ukraina-2037278109.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, нато