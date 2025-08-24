Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о крупной победе России на новом фронте
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 24.08.2025 (обновлено: 14:34 24.08.2025)
СМИ сообщили о крупной победе России на новом фронте
СМИ сообщили о крупной победе России на новом фронте - РИА Новости, 24.08.2025
СМИ сообщили о крупной победе России на новом фронте
Россия ощутимо превзошла Украину в противостоянии в киберпространстве, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия ощутимо превзошла Украину в противостоянии в киберпространстве, пишет Strategic Culture."Война между Россией и НАТО на Украине не ограничивается физическим полем боя. С самого начала конфликта киберпространство стало одной из главных арен противостояния между Москвой и Киевом, и здесь, как и на поле боя, Россия, похоже, одерживает решительную победу. Благодаря высокоскоординированным и эффективным атакам пророссийские хакерские группы дестабилизировали цифровую инфраструктуру Украины, скомпрометировали конфиденциальную информацию и деморализовали киевский режим", — говорится в публикации.Издание отмечает, что российская киберразведка значительно превосходит украинские системы обороны, зависящие от технической поддержки со стороны НАТО.&quot;Киев больше не может наступать на поле боя и не может защитить свои цифровые сети. &lt;…&gt; Североатлантический альянс, разобщенный внутри и измученный политическими и экономическими кризисами в своих государствах-членах, наблюдает со стороны за тем, как Украина рушится в реальном времени&quot;, — заключил автор статьи.В среду Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных Генштаба ВСУ.Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ. Отмечается, что взлом осуществили через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.
СМИ сообщили о крупной победе России на новом фронте

Strategic Culture: Россия одерживает победу над Украиной в киберсфере

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия ощутимо превзошла Украину в противостоянии в киберпространстве, пишет Strategic Culture.
"Война между Россией и НАТО на Украине не ограничивается физическим полем боя. С самого начала конфликта киберпространство стало одной из главных арен противостояния между Москвой и Киевом, и здесь, как и на поле боя, Россия, похоже, одерживает решительную победу. Благодаря высокоскоординированным и эффективным атакам пророссийские хакерские группы дестабилизировали цифровую инфраструктуру Украины, скомпрометировали конфиденциальную информацию и деморализовали киевский режим", — говорится в публикации.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
"Осталось два варианта". На Западе резко высказались о конфликте на Украине
12:50
Издание отмечает, что российская киберразведка значительно превосходит украинские системы обороны, зависящие от технической поддержки со стороны НАТО.
"Киев больше не может наступать на поле боя и не может защитить свои цифровые сети. <…> Североатлантический альянс, разобщенный внутри и измученный политическими и экономическими кризисами в своих государствах-членах, наблюдает со стороны за тем, как Украина рушится в реальном времени", — заключил автор статьи.

В среду Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных Генштаба ВСУ.
Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ. Отмечается, что взлом осуществили через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
"Решающее значение". На Западе предложили радикальный план по Украине
14:07
 
