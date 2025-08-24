Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор проводит мониторинг радиационной обстановки в Курске - РИА Новости, 24.08.2025
14:46 24.08.2025
Роспотребнадзор проводит мониторинг радиационной обстановки в Курске
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит мониторинг радиационной обстановки в Курске после атаки БПЛА на АЭС, по результатам измерений превышений гигиенических нормативов не установлено, сообщили в пресс-службе ведомства. В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. Станция добавила, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. "Роспотребнадзором незамедлительно организован и проводится мониторинг радиационной обстановки. Измерения проводятся лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области" один раз в два часа в контрольных точках в населенных пунктах, максимально приближенных к границам Курской АЭС (30-километровая зона). По результатам измерений превышений гигиенических нормативов не установлено", - рассказали журналистам в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что мониторинг продолжается, ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
Курская атомная электростанция
Курская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит мониторинг радиационной обстановки в Курске после атаки БПЛА на АЭС, по результатам измерений превышений гигиенических нормативов не установлено, сообщили в пресс-службе ведомства.
В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. Станция добавила, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет.
"Роспотребнадзором незамедлительно организован и проводится мониторинг радиационной обстановки. Измерения проводятся лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области" один раз в два часа в контрольных точках в населенных пунктах, максимально приближенных к границам Курской АЭС (30-километровая зона). По результатам измерений превышений гигиенических нормативов не установлено", - рассказали журналистам в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что мониторинг продолжается, ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
Хинштейн прокомментировал атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС
Хинштейн прокомментировал атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС
