В Пулково посчитали число отмененных рейсов во время ограничений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Девяносто рейсов были отменены на вылет за период ограничений в "Пулково", задержаны на более чем два часа – порядка 80, ушли на запасные аэродромы – 42 рейса, сообщила авиагавань.Ранее в Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском "Пулково"."Аэропорт функционировал в режиме ограничений около 20 часов. За это время отменены на вылет 90 рейсов, задержаны на более чем 2 часа – порядка 80, ушли на запасные – 42", - говорится в сообщении.Отмечается, что все службы "Пулково" переведены в усиленный режим работы. Сотрудники аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для скорейшей нормализации расписания.

