В Тверской области возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке
В Тверской области завели дело после гибели запутавшегося в качелях мальчика
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 авг - РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тверской области после гибели мальчика на детской площадке, сообщило СУСК по региону.
Прокуратура Тверской области в субботу сообщала об обнаружении погибшим мальчика 2018 года рождения на детской площадке в селе Красное Старицкого муниципального округа. По предварительной версии, ребенок находился без присмотра взрослых и, качаясь на самодельных веревочных качелях, запутался в них и погиб.
"Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в селе Красное Старицкого муниципального округа, тело которого 23 августа обнаружено на детской площадке (часть1 статья 109 УК РФ)", - сообщается в Telegram-канале СУСК.
В Ленинградской области в санатории умер ребенок
8 июля, 16:03