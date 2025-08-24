Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке
11:11 24.08.2025
В Тверской области возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке
В Тверской области возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке
РЯЗАНЬ, 24 авг - РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тверской области после гибели мальчика на детской площадке, сообщило СУСК по региону. Прокуратура Тверской области в субботу сообщала об обнаружении погибшим мальчика 2018 года рождения на детской площадке в селе Красное Старицкого муниципального округа. По предварительной версии, ребенок находился без присмотра взрослых и, качаясь на самодельных веревочных качелях, запутался в них и погиб. "Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в селе Красное Старицкого муниципального округа, тело которого 23 августа обнаружено на детской площадке (часть1 статья 109 УК РФ)", - сообщается в Telegram-канале СУСК.
РЯЗАНЬ, 24 авг - РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тверской области после гибели мальчика на детской площадке, сообщило СУСК по региону.
Прокуратура Тверской области в субботу сообщала об обнаружении погибшим мальчика 2018 года рождения на детской площадке в селе Красное Старицкого муниципального округа. По предварительной версии, ребенок находился без присмотра взрослых и, качаясь на самодельных веревочных качелях, запутался в них и погиб.
"Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в селе Красное Старицкого муниципального округа, тело которого 23 августа обнаружено на детской площадке (часть1 статья 109 УК РФ)", - сообщается в Telegram-канале СУСК.
