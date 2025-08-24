https://ria.ru/20250824/rakety-2037244584.html

СМИ: США одобрили продажу Украине тысяч ракет увеличенного радиуса атаки

Вашингтон согласовал продажу Киеву ракет увеличенного радиуса атаки ERAM, сообщила Wall Street Journal. РИА Новости, 24.08.2025

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Вашингтон согласовал продажу Киеву ракет увеличенного радиуса атаки ERAM, сообщила Wall Street Journal."На этой неделе администрация (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель, сообщили два американских чиновника", — пишет газета со ссылкой на источники.По словам собеседников издания, суммарный объем нового пакета оружия составил 850 миллионов долларов, причем большую часть расходов взяли на себя европейские союзники Украины. Помимо ERAM, туда вошли и другие неуточненные позиции.Газета добавила, что одобрение сделки отсрочили до переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским."Хотя США не объявляли о планах поставок дополнительных ракет, другие типы вооружения, закупаемые европейскими властями у США, могут помочь Украине. В их числе системы ПВО и управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS) с дальностью 90 миль (145 километров. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Как отмечал Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса воюют с Россией.

