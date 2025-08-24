https://ria.ru/20250824/pvo-2037264367.html
ПВО сбили 172 беспилотника самолетного типа за сутки
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 172 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 172 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
