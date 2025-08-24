https://ria.ru/20250824/pushilin-2037328647.html
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ под Красноармейском
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 24.08.2025
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ под Красноармейском
Вооруженные силы России нанесли серьезный удар по району сосредоточения противника под Красноармейском (украинское название Покровск), сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T20:30:00+03:00
2025-08-24T20:30:00+03:00
2025-08-24T20:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
покровск
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли серьезный удар по району сосредоточения противника под Красноармейском (украинское название Покровск), сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На красноармейском направлении мы увидели, что за эту неделю серьезный удар нанесли по району сосредоточения противника под Красноармейском", - сказал Пушилин, соответствующее видеообращение было опубликовано в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20250824/drony-2037319507.html
россия
покровск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, покровск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Покровск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ под Красноармейском
Пушилин: ВС России ударили по району сосредоточения ВСУ под Красноармейском