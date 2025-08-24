Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ под Красноармейском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 24.08.2025
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ под Красноармейском
Вооруженные силы России нанесли серьезный удар по району сосредоточения противника под Красноармейском (украинское название Покровск), сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли серьезный удар по району сосредоточения противника под Красноармейском (украинское название Покровск), сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На красноармейском направлении мы увидели, что за эту неделю серьезный удар нанесли по району сосредоточения противника под Красноармейском", - сказал Пушилин, соответствующее видеообращение было опубликовано в его Telegram-канале.
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли серьезный удар по району сосредоточения противника под Красноармейском (украинское название Покровск), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На красноармейском направлении мы увидели, что за эту неделю серьезный удар нанесли по району сосредоточения противника под Красноармейском", - сказал Пушилин, соответствующее видеообращение было опубликовано в его Telegram-канале.
