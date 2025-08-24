https://ria.ru/20250824/pushilin-2037328647.html

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ под Красноармейском

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ под Красноармейском

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ под Красноармейском

Вооруженные силы России нанесли серьезный удар по району сосредоточения противника под Красноармейском (украинское название Покровск), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли серьезный удар по району сосредоточения противника под Красноармейском (украинское название Покровск), сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На красноармейском направлении мы увидели, что за эту неделю серьезный удар нанесли по району сосредоточения противника под Красноармейском", - сказал Пушилин, соответствующее видеообращение было опубликовано в его Telegram-канале.

