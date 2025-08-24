https://ria.ru/20250824/pushilin-2037328323.html

Пушилин рассказал о боях на Краснолиманском направлении

Пушилин рассказал о боях на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.08.2025

Пушилин рассказал о боях на Краснолиманском направлении

Российские военные расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале.

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские военные расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале."На Краснолиманском направлении мы видим, что наши подразделения расширяют зону контроля. Освобожден населенный пункт Среднее. Бои, достаточно ожесточенные, развернулись сейчас в районе населенных пунктов Торское, а также Шандриголово", — отметил он.Пушилин также рассказал, что вооруженные силы нанесли серьезный удар по району сосредоточения противника под Красноармейском. При это ВСУ оказывают сопротивление. Украинское командование перекидывает на Красноармейское направление допрезервы, боевики проводят попытки контратак."Достаточно тяжелые бои, но тем не менее это движение (российских войск. — Прим. ред.) вперед. И мы видим, что наши бойцы занимают все более выгодные рубежи", — указал глава региона.Кроме того, российские вооруженные силы наращивают давление на Великоновоселковском направлении. Пушилин подчеркнул, что оно, по сути, уже стало Днепропетровским, указав на освобождение от ВСУ населенных пунктов Новогеоргиевка и Вороное в соседнем регионе.

донецкая народная республика

2025

Новости

