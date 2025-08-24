Рейтинг@Mail.ru
Более 1,5 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 24.08.2025
16:51 24.08.2025
Более 1,5 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту
Более 1,5 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысяч машин ждут проезда по Крымскому мосту, из них 1,2 тысячи ожидают выезда из Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. В воскресенье Крымский мост перекрывался на 40 минут. На полуострове ранее действовали предупреждения о ракетной опасности, продлившейся 22 минуты, и авиационной - 40 минут. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 370 транспортных средств. Время ожидания - более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1,2 тысячи транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении инфоцентра от 15.31 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
авто, республика крым, тамань (станица), керчь, происшествия
Авто, Республика Крым, Тамань (станица), Керчь, Происшествия
Более 1,5 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту

Более 1,5 тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

© РИА НовостиКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости
Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысяч машин ждут проезда по Крымскому мосту, из них 1,2 тысячи ожидают выезда из Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
В воскресенье Крымский мост перекрывался на 40 минут. На полуострове ранее действовали предупреждения о ракетной опасности, продлившейся 22 минуты, и авиационной - 40 минут.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 370 транспортных средств. Время ожидания - более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1,2 тысячи транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении инфоцентра от 15.31 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
Восемь пассажирских поездов в направлении Крыма задерживаются
22 августа, 09:18
