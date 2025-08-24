https://ria.ru/20250824/proezd-2037310474.html

Более 1,5 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту

24.08.2025

Более 1,5 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту

Более 1,5 тысяч машин ждут проезда по Крымскому мосту, из них 1,2 тысячи ожидают выезда из Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 24.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысяч машин ждут проезда по Крымскому мосту, из них 1,2 тысячи ожидают выезда из Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. В воскресенье Крымский мост перекрывался на 40 минут. На полуострове ранее действовали предупреждения о ракетной опасности, продлившейся 22 минуты, и авиационной - 40 минут. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 370 транспортных средств. Время ожидания - более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1,2 тысячи транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении инфоцентра от 15.31 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

