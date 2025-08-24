https://ria.ru/20250824/proezd-2037310474.html
Более 1,5 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту
авто
республика крым
тамань (станица)
керчь
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысяч машин ждут проезда по Крымскому мосту, из них 1,2 тысячи ожидают выезда из Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. В воскресенье Крымский мост перекрывался на 40 минут. На полуострове ранее действовали предупреждения о ракетной опасности, продлившейся 22 минуты, и авиационной - 40 минут. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 370 транспортных средств. Время ожидания - более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1,2 тысячи транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении инфоцентра от 15.31 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
