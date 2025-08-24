https://ria.ru/20250824/produktsiya-2037228241.html
В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для России
ЕРЕВАН, 24 авг - РИА Новости. Сотни армянских фур с сельхозпродукцией, направлявшихся в Россию через территорию Грузии, возвращаются в Армению, сообщил оппозиционный депутат парламента республики Гарник Даниелян, не уточнив, власти какой страны возвращают фуры, имеет ли место нарушение таможенных или пограничных процедур, а также кто принимает решение об их возвращении. "По нашим сведениям, из КПП "Верхний Ларс" (на грузино-российской границе - ред.) возвращаются сотни машин с сельхозпродукцией - сливами, персиками, виноградом. Перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах, связанных с фитосанитарией", - написал Даниелян в соцсети Facebook*. По его словам, в результате этого аграрии несут огромные убытки. "Следует отметить, что и фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд в Российскую Федерацию. В частности, с проблемами сталкиваются машины, перевозящие стройматериалы, что является беспрецедентным для данной сферы", - отметил депутат. Он сообщил, что водители грузовиков до сих пор ожидают решения проблемы в условиях неопределенности. При этом он не пояснил, власти какой страны возвращают фуры, а также не указал, возвращаются ли автомобили из-за нарушений каких-то правил и процедур на таможне или границе.*Запрещена в РФ как экстремистская
