https://ria.ru/20250824/produktsiya-2037228241.html

В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для России

В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для России - РИА Новости, 24.08.2025

В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для России

Сотни армянских фур с сельхозпродукцией, направлявшихся в Россию через территорию Грузии, возвращаются в Армению, сообщил оппозиционный депутат парламента... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T00:14:00+03:00

2025-08-24T00:14:00+03:00

2025-08-24T09:55:00+03:00

в мире

россия

грузия

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037251025_0:69:663:442_1920x0_80_0_0_3ed69f9aea7f08d41f353ab2dae34fa1.jpg

ЕРЕВАН, 24 авг - РИА Новости. Сотни армянских фур с сельхозпродукцией, направлявшихся в Россию через территорию Грузии, возвращаются в Армению, сообщил оппозиционный депутат парламента республики Гарник Даниелян, не уточнив, власти какой страны возвращают фуры, имеет ли место нарушение таможенных или пограничных процедур, а также кто принимает решение об их возвращении. "По нашим сведениям, из КПП "Верхний Ларс" (на грузино-российской границе - ред.) возвращаются сотни машин с сельхозпродукцией - сливами, персиками, виноградом. Перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах, связанных с фитосанитарией", - написал Даниелян в соцсети Facebook*. По его словам, в результате этого аграрии несут огромные убытки. "Следует отметить, что и фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд в Российскую Федерацию. В частности, с проблемами сталкиваются машины, перевозящие стройматериалы, что является беспрецедентным для данной сферы", - отметил депутат. Он сообщил, что водители грузовиков до сих пор ожидают решения проблемы в условиях неопределенности. При этом он не пояснил, власти какой страны возвращают фуры, а также не указал, возвращаются ли автомобили из-за нарушений каких-то правил и процедур на таможне или границе.*Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250823/gaz-2037121160.html

https://ria.ru/20250821/aliev-2036786564.html

россия

грузия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, грузия, армения