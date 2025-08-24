Рейтинг@Mail.ru
В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для России
00:14 24.08.2025 (обновлено: 09:55 24.08.2025)
В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для России
В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для России - РИА Новости, 24.08.2025
В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для России
в мире
россия
грузия
армения
ЕРЕВАН, 24 авг - РИА Новости. Сотни армянских фур с сельхозпродукцией, направлявшихся в Россию через территорию Грузии, возвращаются в Армению, сообщил оппозиционный депутат парламента республики Гарник Даниелян, не уточнив, власти какой страны возвращают фуры, имеет ли место нарушение таможенных или пограничных процедур, а также кто принимает решение об их возвращении. "По нашим сведениям, из КПП "Верхний Ларс" (на грузино-российской границе - ред.) возвращаются сотни машин с сельхозпродукцией - сливами, персиками, виноградом. Перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах, связанных с фитосанитарией", - написал Даниелян в соцсети Facebook*. По его словам, в результате этого аграрии несут огромные убытки. "Следует отметить, что и фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд в Российскую Федерацию. В частности, с проблемами сталкиваются машины, перевозящие стройматериалы, что является беспрецедентным для данной сферы", - отметил депутат. Он сообщил, что водители грузовиков до сих пор ожидают решения проблемы в условиях неопределенности. При этом он не пояснил, власти какой страны возвращают фуры, а также не указал, возвращаются ли автомобили из-за нарушений каких-то правил и процедур на таможне или границе.*Запрещена в РФ как экстремистская
россия
грузия
армения
в мире, россия, грузия, армения
В мире, Россия, Грузия, Армения
В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для России

Депутат Даниелян: сотни фур с сельхозпродукцией возвращаются в Армению из Грузии

© соцсети Garnik DanielyanАрмянские фуры с сельхозпродукцией на КПП "Верхний Ларс"
Армянские фуры с сельхозпродукцией на КПП Верхний Ларс - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© соцсети Garnik Danielyan
Армянские фуры с сельхозпродукцией на КПП "Верхний Ларс"
ЕРЕВАН, 24 авг - РИА Новости. Сотни армянских фур с сельхозпродукцией, направлявшихся в Россию через территорию Грузии, возвращаются в Армению, сообщил оппозиционный депутат парламента республики Гарник Даниелян, не уточнив, власти какой страны возвращают фуры, имеет ли место нарушение таможенных или пограничных процедур, а также кто принимает решение об их возвращении.
"По нашим сведениям, из КПП "Верхний Ларс" (на грузино-российской границе - ред.) возвращаются сотни машин с сельхозпродукцией - сливами, персиками, виноградом. Перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах, связанных с фитосанитарией", - написал Даниелян в соцсети Facebook*.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Подачу газа из России в Армению возобновили
Вчера, 09:17
По его словам, в результате этого аграрии несут огромные убытки.
"Следует отметить, что и фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд в Российскую Федерацию. В частности, с проблемами сталкиваются машины, перевозящие стройматериалы, что является беспрецедентным для данной сферы", - отметил депутат.
Он сообщил, что водители грузовиков до сих пор ожидают решения проблемы в условиях неопределенности.
При этом он не пояснил, власти какой страны возвращают фуры, а также не указал, возвращаются ли автомобили из-за нарушений каких-то правил и процедур на таможне или границе.
*Запрещена в РФ как экстремистская
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Азербайджан и Армения практически нормализовали отношения, заявил Алиев
21 августа, 16:43
 
В мире Россия Грузия Армения
 
 
