24.08.2025
20:54 24.08.2025
Во Франции заявили о конце эпохи господства Запада
Во Франции заявили о конце эпохи господства Запада - РИА Новости, 24.08.2025
Во Франции заявили о конце эпохи господства Запада
Эпоха господства Запада завершается, и его слабость в контексте конфликта на Украине является тому примером, считает бывший посол Франции в США Жерар Аро. РИА Новости, 24.08.2025
в мире
украина
сша
франция
жерар аро
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Эпоха господства Запада завершается, и его слабость в контексте конфликта на Украине является тому примером, считает бывший посол Франции в США Жерар Аро. "Мы переживаем конец эпохи господства Запада... Нет ничего более показательного (в этом контексте - ред.), чем конфликт на Украине, который карикатурно иллюстрирует непонимание и отторжение грядущего мира европейскими лидерами", - пишет Аро в колонке для газеты Point. Причины завершения господства Запада Аро видит в постепенном изменении мирового баланса сил, а также в том, что "полицейский" в лице США, который был лидером и защитником Запада, потерял желание брать на себя эту роль. По мнению Аро, сегодня Запад "совмещает в себе худшее из обоих миров": отстаивание принципов и одновременно нежелание за них бороться. Тем самым Запад, по словам Аро, обрекает себя на бессильное морализаторство, пронизанное двойными стандартами и не несущее в себе добродетели.
украина
сша
франция
Новости
в мире, украина, сша, франция, жерар аро
В мире, Украина, США, Франция, Жерар Аро
Во Франции заявили о конце эпохи господства Запада

Экс-посол Аро: конфликт на Украине подтверждает конец эпохи господства Запада

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Эпоха господства Запада завершается, и его слабость в контексте конфликта на Украине является тому примером, считает бывший посол Франции в США Жерар Аро.
"Мы переживаем конец эпохи господства Запада... Нет ничего более показательного (в этом контексте - ред.), чем конфликт на Украине, который карикатурно иллюстрирует непонимание и отторжение грядущего мира европейскими лидерами", - пишет Аро в колонке для газеты Point.
Причины завершения господства Запада Аро видит в постепенном изменении мирового баланса сил, а также в том, что "полицейский" в лице США, который был лидером и защитником Запада, потерял желание брать на себя эту роль.
По мнению Аро, сегодня Запад "совмещает в себе худшее из обоих миров": отстаивание принципов и одновременно нежелание за них бороться. Тем самым Запад, по словам Аро, обрекает себя на бессильное морализаторство, пронизанное двойными стандартами и не несущее в себе добродетели.
Во Франции сообщили о дерзкой выходке ВС страны против России
7 июня, 14:39
7 июня, 14:39
 
В миреУкраинаСШАФранцияЖерар Аро
 
 
