ВС России нанесли удар по месту хранения ракет "Сапсан" ВСУ
ВС России нанесли удар по месту хранения ракет "Сапсан" ВСУ
2025-08-24T12:12:00+03:00
2025-08-24T12:12:00+03:00
2025-08-24T12:20:00+03:00
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", цеху производства и складу беспилотников ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", цеху производства и складу беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 146-ти районах", - говорится в сообщении министерства.
россия
