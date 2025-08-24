https://ria.ru/20250824/porazhenie-2037263226.html

ВС России нанесли удар по месту хранения ракет "Сапсан" ВСУ

ВС России нанесли удар по месту хранения ракет "Сапсан" ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025

ВС России нанесли удар по месту хранения ракет "Сапсан" ВСУ

Вооруженные силы России нанесли поражение по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", цеху производства и складу беспилотников ВСУ, сообщило в... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T12:12:00+03:00

2025-08-24T12:12:00+03:00

2025-08-24T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", цеху производства и складу беспилотников ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", цеху производства и складу беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 146-ти районах", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, безопасность