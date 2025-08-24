Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:01 24.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшие кратковременные дожди, температура воздуха до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 17 - плюс 20", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров будут меняться мало и составят 739 миллиметров ртутного столба. "В предстоящую заключительную неделю лета погоды не будет. Время от времени с неба прольются дожди. По ночам не выше плюс 6 - плюс 11, в дневные часы всего плюс 12 - плюс 17, что соответствует климатическим показателям сентября", - добавил Тишковец. Он уточнил, что только в самые последние дни августа есть надежда на возвращение 20-градусного тепла.
общество, москва, евгений тишковец, ливневые дожди и грозы в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Ливневые дожди и грозы в Москве
Молодая пара на прогулке в Зарядье
Молодая пара на прогулке в Зарядье
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Молодая пара на прогулке в Зарядье . Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшие кратковременные дожди, температура воздуха до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 17 - плюс 20", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров будут меняться мало и составят 739 миллиметров ртутного столба.
"В предстоящую заключительную неделю лета погоды не будет. Время от времени с неба прольются дожди. По ночам не выше плюс 6 - плюс 11, в дневные часы всего плюс 12 - плюс 17, что соответствует климатическим показателям сентября", - добавил Тишковец.
Он уточнил, что только в самые последние дни августа есть надежда на возвращение 20-градусного тепла.
Открытие 10-й юбилейной акции Ночь кино в кинотеатре Поклонка в Москве. 23 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
