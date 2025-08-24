Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина провели обмен пленными - РИА Новости, 24.08.2025
15:07 24.08.2025 (обновлено: 16:10 24.08.2025)
Россия и Украина провели обмен пленными
Россия и Украина провели обмен пленными - РИА Новости, 24.08.2025
Россия и Украина провели обмен пленными
Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны."С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих", — рассказали в ведомстве. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ.&quot;Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации – жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой&quot;, — добавили в Минобороны.Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Всех бойцов доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны."При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", — рассказали в российском ведомстве.Москва и Киев договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам во время переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны уже провели несколько обменов пленными и ранеными. Россия также передала Украине тысячи тел погибших военнослужащих.
курская область
россия
Кадры с вернувшимися из плена российскими военнослужащими
Минобороны России опубликовало в воскресенье видеокадры с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими. На кадрах они стоят перед автобусом с флагами России и кричат "Ура!". Затем они заходят в салон автобуса.
Возвращенные с Украины жители Курской области
Омбудсмен Москалькова опубликовала видео с возвращенными из Украины жителями Курской области.
курская область, вооруженные силы украины, в мире, россия
Курская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия

Россия и Украина провели обмен пленными

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
«
"С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих", — рассказали в ведомстве.
Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ.
«

"Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации – жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой", — добавили в Минобороны.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Всех бойцов доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
«
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", — рассказали в российском ведомстве.
Москва и Киев договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам во время переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны уже провели несколько обменов пленными и ранеными. Россия также передала Украине тысячи тел погибших военнослужащих.
Курская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия
 
 
