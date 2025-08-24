Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина провели обмен пленными - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 24.08.2025 (обновлено: 15:11 24.08.2025)
Россия и Украина провели обмен пленными
Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."24 августа т.г. с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих", - говорится в сообщении. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ."Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации – жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой", - добавили в МО РФ.Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Всех российских военнослужащих доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - рассказали в российском ведомстве.
Россия и Украина провели обмен пленными

МО РФ: из украинского плена вернулись 146 российских военнослужащих

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"24 августа т.г. с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих", - говорится в сообщении. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ.
Украинский военнопленный рассказал, почему ВСУ сдаются в плен
01:17
01:17
"Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации – жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой", - добавили в МО РФ.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Всех российских военнослужащих доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - рассказали в российском ведомстве.
Украина не включает в списки на обмен пленных европейцев, заявили в СВР
20 августа, 14:59
20 августа, 14:59
 
