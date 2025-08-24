Рейтинг@Mail.ru
Вернувшиеся из украинского плена жители Курской области прибыли на аэродром - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/plen-2037336879.html
Вернувшиеся из украинского плена жители Курской области прибыли на аэродром
Вернувшиеся из украинского плена жители Курской области прибыли на аэродром - РИА Новости, 24.08.2025
Вернувшиеся из украинского плена жители Курской области прибыли на аэродром
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что восемь жителей Курской области, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена,... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T22:25:00+03:00
2025-08-24T22:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
московская область (подмосковье)
татьяна москалькова
ил-76
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что восемь жителей Курской области, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена, прибыли на один из подмосковных аэродромов. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области. "Они прилетели на один из аэродромов Московской области – восемь мирных курян, с февраля не видевших родной земли, соскучившиеся по близким, совместно с обмененными военнопленными, с криками "Россия" вышли из разверзнутой рампы грузового отсека Ил-76", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Она добавила, что "в глазах людей – радость, оптимизм, вперемежку с усталостью, надеждой и сосредоточенностью".
https://ria.ru/20250612/moskalkova-2022490441.html
россия
курская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, московская область (подмосковье), татьяна москалькова, ил-76
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Московская область (Подмосковье), Татьяна Москалькова, Ил-76
Вернувшиеся из украинского плена жители Курской области прибыли на аэродром

Москалькова: 8 вернувшихся из плена жителей Курской области прибыли на аэродром

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что восемь жителей Курской области, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена, прибыли на один из подмосковных аэродромов.
В воскресенье в Минобороны РФ сообщили о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области.
"Они прилетели на один из аэродромов Московской области – восемь мирных курян, с февраля не видевших родной земли, соскучившиеся по близким, совместно с обмененными военнопленными, с криками "Россия" вышли из разверзнутой рампы грузового отсека Ил-76", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что "в глазах людей – радость, оптимизм, вперемежку с усталостью, надеждой и сосредоточенностью".
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти
12 июня, 14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьМосковская область (Подмосковье)Татьяна МоскальковаИл-76
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала