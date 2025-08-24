https://ria.ru/20250824/plen-2037336879.html
Вернувшиеся из украинского плена жители Курской области прибыли на аэродром
Вернувшиеся из украинского плена жители Курской области прибыли на аэродром
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что восемь жителей Курской области, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена, прибыли на один из подмосковных аэродромов. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области. "Они прилетели на один из аэродромов Московской области – восемь мирных курян, с февраля не видевших родной земли, соскучившиеся по близким, совместно с обмененными военнопленными, с криками "Россия" вышли из разверзнутой рампы грузового отсека Ил-76", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Она добавила, что "в глазах людей – радость, оптимизм, вперемежку с усталостью, надеждой и сосредоточенностью".
Вернувшиеся из украинского плена жители Курской области прибыли на аэродром
