Польский наемник рассказал, как попал в плен ВС России

Польский наемник рассказал, как попал в плен ВС России - РИА Новости, 24.08.2025

Польский наемник рассказал, как попал в плен ВС России

Поляк Кшиштоф Флачек рассказал РИА Новости, как стал наемником ВСУ и попал в плен ВС РФ, заблудившись в лесу во время боевого задания.

ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Поляк Кшиштоф Флачек рассказал РИА Новости, как стал наемником ВСУ и попал в плен ВС РФ, заблудившись в лесу во время боевого задания. Флачек перешел на сторону России и служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Я был на задании в лесу. И по нам начался артиллерийский обстрел. Российская артиллерия начала обстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился в лесу. Я остался один. Хотел вернуться на украинскую сторону, но я заблудился. Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме, и я подумал, что это украинские солдаты, я подошел к ним, сказал: "Привет, я украинский солдат". Они взяли меня: "Давай спрячемся в норе в земле", - сказал Флачек. Он добавил, что спустя полчаса солдаты, которые спрятали его в норе, представились российскими военными и взяли наемника в плен. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

