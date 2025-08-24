Рейтинг@Mail.ru
Польский наемник рассказал, как попал в плен ВС России - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 24.08.2025 (обновлено: 03:19 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/plen-2037234529.html
Польский наемник рассказал, как попал в плен ВС России
Польский наемник рассказал, как попал в плен ВС России - РИА Новости, 24.08.2025
Польский наемник рассказал, как попал в плен ВС России
Поляк Кшиштоф Флачек рассказал РИА Новости, как стал наемником ВСУ и попал в плен ВС РФ, заблудившись в лесу во время боевого задания. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T03:18:00+03:00
2025-08-24T03:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896739700_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_a809626f0d4792118dc26303f04912fe.jpg
ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Поляк Кшиштоф Флачек рассказал РИА Новости, как стал наемником ВСУ и попал в плен ВС РФ, заблудившись в лесу во время боевого задания. Флачек перешел на сторону России и служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Я был на задании в лесу. И по нам начался артиллерийский обстрел. Российская артиллерия начала обстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился в лесу. Я остался один. Хотел вернуться на украинскую сторону, но я заблудился. Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме, и я подумал, что это украинские солдаты, я подошел к ним, сказал: "Привет, я украинский солдат". Они взяли меня: "Давай спрячемся в норе в земле", - сказал Флачек. Он добавил, что спустя полчаса солдаты, которые спрятали его в норе, представились российскими военными и взяли наемника в плен. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037111875.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896739700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_338a40018570dad77a669a3078380a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Польский наемник рассказал, как попал в плен ВС России

Польский наемник Флачек заблудился в лесу и попал в плен ВС России

© AP Photo / LIBKOSСолдат штурмовой бригады ВС Украины
Солдат штурмовой бригады ВС Украины - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / LIBKOS
Солдат штурмовой бригады ВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Поляк Кшиштоф Флачек рассказал РИА Новости, как стал наемником ВСУ и попал в плен ВС РФ, заблудившись в лесу во время боевого задания.
Флачек перешел на сторону России и служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
"Я был на задании в лесу. И по нам начался артиллерийский обстрел. Российская артиллерия начала обстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился в лесу. Я остался один. Хотел вернуться на украинскую сторону, но я заблудился. Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме, и я подумал, что это украинские солдаты, я подошел к ним, сказал: "Привет, я украинский солдат". Они взяли меня: "Давай спрячемся в норе в земле", - сказал Флачек.
Он добавил, что спустя полчаса солдаты, которые спрятали его в норе, представились российскими военными и взяли наемника в плен.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Флаг Польши и НАТО - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Польский наемник перешел на сторону России для борьбы с ВСУ
Вчера, 06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала