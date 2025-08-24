Польский наемник рассказал, как попал в плен ВС России
Польский наемник Флачек заблудился в лесу и попал в плен ВС России
© AP Photo / LIBKOSСолдат штурмовой бригады ВС Украины
© AP Photo / LIBKOS
Солдат штурмовой бригады ВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Поляк Кшиштоф Флачек рассказал РИА Новости, как стал наемником ВСУ и попал в плен ВС РФ, заблудившись в лесу во время боевого задания.
"Я был на задании в лесу. И по нам начался артиллерийский обстрел. Российская артиллерия начала обстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился в лесу. Я остался один. Хотел вернуться на украинскую сторону, но я заблудился. Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме, и я подумал, что это украинские солдаты, я подошел к ним, сказал: "Привет, я украинский солдат". Они взяли меня: "Давай спрячемся в норе в земле", - сказал Флачек.
Он добавил, что спустя полчаса солдаты, которые спрятали его в норе, представились российскими военными и взяли наемника в плен.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.