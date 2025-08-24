https://ria.ru/20250824/pevitsa-2037292581.html

Лолита убежала в слезах с концерта в Казани

Популярная российская певица Лолита Милявская расплакалась во время своего концерта в Казани и скрылась за кулисами, сообщил "Московский комсомолец". РИА Новости, 24.08.2025

казань

лолита милявская

россия

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Популярная российская певица Лолита Милявская расплакалась во время своего концерта в Казани и скрылась за кулисами, сообщил "Московский комсомолец".По данным источника, инцидент произошел, когда артистка исполняла знаменитую песню "Раневская". Финальная фраза песни настолько растрогала певицу, что она разрыдалась прямо на сцене и убежала за кулисы. Зрители оценили искренность Лолиты и долго аплодировали ей стоя.Издание отмечает, что позже выяснилось, что причиной слез артистки была не трогательность песни, а ошибка в ее исполнении. Лолита якобы взяла не ту ноту в конце произведения и, почувствовав это, сильно расстроилась.

