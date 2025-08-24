Рейтинг@Mail.ru
Лолита убежала в слезах с концерта в Казани - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 24.08.2025 (обновлено: 16:00 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/pevitsa-2037292581.html
Лолита убежала в слезах с концерта в Казани
Лолита убежала в слезах с концерта в Казани - РИА Новости, 24.08.2025
Лолита убежала в слезах с концерта в Казани
Популярная российская певица Лолита Милявская расплакалась во время своего концерта в Казани и скрылась за кулисами, сообщил "Московский комсомолец". РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:06:00+03:00
2025-08-24T16:00:00+03:00
казань
лолита милявская
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801931790_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_d5d217a46f29c7f7eb6e8dc2d0e0fba9.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Популярная российская певица Лолита Милявская расплакалась во время своего концерта в Казани и скрылась за кулисами, сообщил "Московский комсомолец".По данным источника, инцидент произошел, когда артистка исполняла знаменитую песню "Раневская". Финальная фраза песни настолько растрогала певицу, что она разрыдалась прямо на сцене и убежала за кулисы. Зрители оценили искренность Лолиты и долго аплодировали ей стоя.Издание отмечает, что позже выяснилось, что причиной слез артистки была не трогательность песни, а ошибка в ее исполнении. Лолита якобы взяла не ту ноту в конце произведения и, почувствовав это, сильно расстроилась.
https://ria.ru/20240124/lolita-1923165480.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801931790_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_9c5e4fac3e0e554b9fb709a158dd3536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, лолита милявская, россия
Казань, Лолита Милявская, Россия
Лолита убежала в слезах с концерта в Казани

МК: Лолита расплакалась во время концерта в Казани и убежала со сцены

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лолита Милявская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Популярная российская певица Лолита Милявская расплакалась во время своего концерта в Казани и скрылась за кулисами, сообщил "Московский комсомолец".
По данным источника, инцидент произошел, когда артистка исполняла знаменитую песню "Раневская". Финальная фраза песни настолько растрогала певицу, что она разрыдалась прямо на сцене и убежала за кулисы. Зрители оценили искренность Лолиты и долго аплодировали ей стоя.
Издание отмечает, что позже выяснилось, что причиной слез артистки была не трогательность песни, а ошибка в ее исполнении. Лолита якобы взяла не ту ноту в конце произведения и, почувствовав это, сильно расстроилась.
V музыкальная премия ЖАРА Music Awards - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Лолита раскрыла, как изменилась ее жизнь без концертов
24 января 2024, 12:09
 
КазаньЛолита МилявскаяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала