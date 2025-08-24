https://ria.ru/20250824/pevitsa-2037292581.html
Лолита убежала в слезах с концерта в Казани
Лолита убежала в слезах с концерта в Казани - РИА Новости, 24.08.2025
Лолита убежала в слезах с концерта в Казани
Популярная российская певица Лолита Милявская расплакалась во время своего концерта в Казани и скрылась за кулисами, сообщил "Московский комсомолец". РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:06:00+03:00
2025-08-24T15:06:00+03:00
2025-08-24T16:00:00+03:00
казань
лолита милявская
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801931790_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_d5d217a46f29c7f7eb6e8dc2d0e0fba9.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Популярная российская певица Лолита Милявская расплакалась во время своего концерта в Казани и скрылась за кулисами, сообщил "Московский комсомолец".По данным источника, инцидент произошел, когда артистка исполняла знаменитую песню "Раневская". Финальная фраза песни настолько растрогала певицу, что она разрыдалась прямо на сцене и убежала за кулисы. Зрители оценили искренность Лолиты и долго аплодировали ей стоя.Издание отмечает, что позже выяснилось, что причиной слез артистки была не трогательность песни, а ошибка в ее исполнении. Лолита якобы взяла не ту ноту в конце произведения и, почувствовав это, сильно расстроилась.
https://ria.ru/20240124/lolita-1923165480.html
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801931790_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_9c5e4fac3e0e554b9fb709a158dd3536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, лолита милявская, россия
Казань, Лолита Милявская, Россия
Лолита убежала в слезах с концерта в Казани
МК: Лолита расплакалась во время концерта в Казани и убежала со сцены