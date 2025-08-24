https://ria.ru/20250824/pereboi-2037339958.html

В Сумской области начались перебои с электроснабжением

В Сумской области начались перебои с электроснабжением

В Сумской области начались перебои с электроснабжением

Перебои с электроснабжением наблюдаются в части Сумской области на Украине после взрывов на критической инфраструктуре, сообщил оператор систем распределения... РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Перебои с электроснабжением наблюдаются в части Сумской области на Украине после взрывов на критической инфраструктуре, сообщил оператор систем распределения электроэнергии "Сумыоблэнерго". "Перебои с распределением электроэнергии в части Сумского района связаны с ударами армии РФ по критической инфраструктуре. Мы работаем (над восстановлением - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Сумах. По данным телеканала, поражена подстанция. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

