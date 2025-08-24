Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области начались перебои с электроснабжением - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/pereboi-2037339958.html
В Сумской области начались перебои с электроснабжением
В Сумской области начались перебои с электроснабжением - РИА Новости, 24.08.2025
В Сумской области начались перебои с электроснабжением
Перебои с электроснабжением наблюдаются в части Сумской области на Украине после взрывов на критической инфраструктуре, сообщил оператор систем распределения... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T23:18:00+03:00
2025-08-24T23:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008383703_0:323:2952:1983_1920x0_80_0_0_7f8cfaf15b2000108438b8ec4baa7b81.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Перебои с электроснабжением наблюдаются в части Сумской области на Украине после взрывов на критической инфраструктуре, сообщил оператор систем распределения электроэнергии "Сумыоблэнерго". "Перебои с распределением электроэнергии в части Сумского района связаны с ударами армии РФ по критической инфраструктуре. Мы работаем (над восстановлением - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Сумах. По данным телеканала, поражена подстанция. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250824/morpekhi-2036815786.html
россия
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008383703_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26e753432ef3fdb69f394e1a8cd554bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сумская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумской области начались перебои с электроснабжением

Перебои с электроснабжением наблюдаются в Сумской области после взрывов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Перебои с электроснабжением наблюдаются в части Сумской области на Украине после взрывов на критической инфраструктуре, сообщил оператор систем распределения электроэнергии "Сумыоблэнерго".
"Перебои с распределением электроэнергии в части Сумского района связаны с ударами армии РФ по критической инфраструктуре. Мы работаем (над восстановлением - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Сумах. По данным телеканала, поражена подстанция.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
"Теперь действуем по-другому". С чем под Сумами столкнулись "черные береты"
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала