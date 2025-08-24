https://ria.ru/20250824/pensiya-2037233175.html

Сенатор рассказала, как докупить стаж для выхода на страховую пенсию

Сенатор рассказала, как докупить стаж для выхода на страховую пенсию - РИА Новости, 24.08.2025

Сенатор рассказала, как докупить стаж для выхода на страховую пенсию

Россияне могут докупить баллы и стаж для выхода на страховую пенсию в случае их нехватки, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россияне могут докупить баллы и стаж для выхода на страховую пенсию в случае их нехватки, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Если человеку не хватает небольшого количества баллов или стажа перед выходом на пенсию, можно рассмотреть возможность их покупки. Для этого необходимо подать заявление о вступлении в обязательное пенсионное страхование в местное отделение Социального фонда России", - сказала Косихина. Сенатор напомнила, что для получения страховой пенсии необходимо соответствовать определенным требованиям по возрасту, стажу и количеству накопленных пенсионных баллов. "В 2024 году для выхода на пенсию требовалось не менее 28,2 балла, а с 2025 года это значение увеличилось до 30. Минимальный страховой стаж составляет 15 лет", - пояснила парламентарий.

