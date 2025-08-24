Рейтинг@Mail.ru
Сенатор рассказала, как докупить стаж для выхода на страховую пенсию - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/pensiya-2037233175.html
Сенатор рассказала, как докупить стаж для выхода на страховую пенсию
Сенатор рассказала, как докупить стаж для выхода на страховую пенсию - РИА Новости, 24.08.2025
Сенатор рассказала, как докупить стаж для выхода на страховую пенсию
Россияне могут докупить баллы и стаж для выхода на страховую пенсию в случае их нехватки, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T02:31:00+03:00
2025-08-24T02:31:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_0:88:3332:1962_1920x0_80_0_0_60565389290a44ed9b5eb19a8e11fa5f.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россияне могут докупить баллы и стаж для выхода на страховую пенсию в случае их нехватки, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Если человеку не хватает небольшого количества баллов или стажа перед выходом на пенсию, можно рассмотреть возможность их покупки. Для этого необходимо подать заявление о вступлении в обязательное пенсионное страхование в местное отделение Социального фонда России", - сказала Косихина. Сенатор напомнила, что для получения страховой пенсии необходимо соответствовать определенным требованиям по возрасту, стажу и количеству накопленных пенсионных баллов. "В 2024 году для выхода на пенсию требовалось не менее 28,2 балла, а с 2025 года это значение увеличилось до 30. Минимальный страховой стаж составляет 15 лет", - пояснила парламентарий.
https://ria.ru/20250823/gtycbz-2037104867.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_ce0d507a7ce67ff00d40966fe56518cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Сенатор рассказала, как докупить стаж для выхода на страховую пенсию

Сенатор Косихина: россияне могут докупить баллы и стаж для выхода на пенсию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россияне могут докупить баллы и стаж для выхода на страховую пенсию в случае их нехватки, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"Если человеку не хватает небольшого количества баллов или стажа перед выходом на пенсию, можно рассмотреть возможность их покупки. Для этого необходимо подать заявление о вступлении в обязательное пенсионное страхование в местное отделение Социального фонда России", - сказала Косихина.
Сенатор напомнила, что для получения страховой пенсии необходимо соответствовать определенным требованиям по возрасту, стажу и количеству накопленных пенсионных баллов.
"В 2024 году для выхода на пенсию требовалось не менее 28,2 балла, а с 2025 года это значение увеличилось до 30. Минимальный страховой стаж составляет 15 лет", - пояснила парламентарий.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Эксперт назвал условия досрочной пенсии для работников сельской местности
Вчера, 02:17
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала