Осло и Берлин профинансируют закупку 2 систем Patriot с боеприпасами для Киева
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© Getty Images / picture alliance
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot для Украины, сообщило Минобороны Норвегии.
"Норвегия и Германия профинансируют закупку двух систем Patriot, включая боеприпасы", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Норвежские власти выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины, заявили в министерстве. Осло также участвует в закупке радаров немецкого производителя Hensoldt и систем Kongsberg.
"ПВО будет поставляться из Германии на Украину", — указано в релизе.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Берлин готов отдать Киеву две системы Patriot, но только при гарантиях, что США восполнят арсенал в течение шести или восьми месяцев. В июле он сообщил, что договоренности с Вашингтоном включают поставку пяти систем.
Глава Белого дома Дональд Трамп в прошлом месяце объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву, включая батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.
Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее Писториус говорил, что процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.