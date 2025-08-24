Рейтинг@Mail.ru
Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot для Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 24.08.2025 (обновлено: 09:59 24.08.2025)
Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot для Украины
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot для Украины, сообщило Минобороны Норвегии."Норвегия и Германия профинансируют закупку двух систем Patriot, включая боеприпасы", — говорится в пресс-релизе ведомства.Норвежские власти выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины, заявили в министерстве. Осло также участвует в закупке радаров немецкого производителя Hensoldt и систем Kongsberg."ПВО будет поставляться из Германии на Украину", — указано в релизе.Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Берлин готов отдать Киеву две системы Patriot, но только при гарантиях, что США восполнят арсенал в течение шести или восьми месяцев. В июле он сообщил, что договоренности с Вашингтоном включают поставку пяти систем.Глава Белого дома Дональд Трамп в прошлом месяце объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву, включая батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее Писториус говорил, что процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.
в мире, осло, украина, германия, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, борис писториус, нато
Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot для Украины

© Getty Images / picture allianceЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Getty Images / picture alliance
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot для Украины, сообщило Минобороны Норвегии.
"Норвегия и Германия профинансируют закупку двух систем Patriot, включая боеприпасы", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОслоУкраинаГерманияДональд ТрампДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныБорис ПисториусНАТО
 
 
