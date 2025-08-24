https://ria.ru/20250824/patriot-2037248187.html

Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot для Украины

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot для Украины, сообщило Минобороны Норвегии."Норвегия и Германия профинансируют закупку двух систем Patriot, включая боеприпасы", — говорится в пресс-релизе ведомства.Норвежские власти выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины, заявили в министерстве. Осло также участвует в закупке радаров немецкого производителя Hensoldt и систем Kongsberg."ПВО будет поставляться из Германии на Украину", — указано в релизе.Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Берлин готов отдать Киеву две системы Patriot, но только при гарантиях, что США восполнят арсенал в течение шести или восьми месяцев. В июле он сообщил, что договоренности с Вашингтоном включают поставку пяти систем.Глава Белого дома Дональд Трамп в прошлом месяце объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву, включая батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее Писториус говорил, что процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.

