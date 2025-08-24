https://ria.ru/20250824/paskhi-2036813013.html

Ученые озадачены: на острове Пасхи внезапно появилась новая каменная голова

остров пасхи

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости, Вадим Минеев. Знаменитый остров Пасхи привлекает исследователей и ученых со всего мира благодаря своему великолепному и загадочному историческому наследию. Расположенные здесь памятники архитектуры, "каменные головы" — моаи до сих пор вызывают споры в научной среде.А сравнительно недавно из грязи на дне высохшего озера на острове Пасха появилась новая статуя. Это весьма озадачило ученых, которые утверждали, что её там быть не должно.Археологический сюрпризМоаи, который недавно обнаружили — один из самых маленьких из найденных, и теперь предполагается, что в тростниковых зарослях может скрываться ещё много таких археологических сюрпризов.Общепринятая точка зрения говорит о том, что статуи были изготовлены аборигенами острова между 1250 и 1500 годами, однако нет единого мнения по вопросу, как же тяжеленые скульптуры перемещали по острову.Крупнейшая статуя — "Эль-Гиганте" размером чуть больше 20 метров, о его весе до сих пор нет единого мнения, называют цифры от 50 до 270 тонн. Она находится в каменоломне и не отделена от основания.Подтолкнуло к дальнейшим поискамОбнаруженный моаи меньше других, найденных на острове. Тем не менее, по словам профессора археологии в Университете Аризоны Терри Ханта, его находка на дне высохшего озера является первым подобным случаем и имеет важное археологическое значение."Мы думали, что знаем всё о моаи, но потом появился новый моаи, новое открытие, и в данном случае оно было сделано в озере, в каменоломне для статуй, — сказал он. — Ни в высохшем русле, ни в том, что раньше было озером, моаи не находили, так что это первый случай".Открытие ученых подтолкнуло исследователей к дальнейшим поискам."Если в озере есть один моаи, то, вероятно, есть и другие". – добавил профессор."Выгуливали" с помощью веревокИсследователи считают, что древние жители острова, вероятно, перемещали статуи моаи, "выгуливая" их в вертикальном положении с помощью верёвок, которые раскачивали и поворачивали статуи вперёд контролируемыми движениями.Этот метод, подкреплённый экспериментами и присутствующий в устных преданиях островитян, позволял перемещать массивные статуи по острову, не перетаскивая их на санях или катках.Впрочем, единого мнения у ученых на этот счет нет, как, собственно, и о том, кто же создавал эти уникальные памятники архитектуры.Созданы неизвестной цивилизацией более 11 000 лет назад?Хотя большинство историков сходятся во мнении, что каменные сооружения были построены полинезийцами около 900 лет назад. Есть и другие гипотезы, не поддерживающие общепринятую точку зрения.Грэм Хэнкок, британский писатель и исследователь, утверждает, что моаи намного старше. Исследователь говорит, что остров был заселён, а статуи были воздвигнуты около 12 000 лет назад, и на острове оставалось население, которое в конечном счёте встретилось с полинезийцами.Одним из доказательством своей теории ученый считает найденные банановые растения, которым более 3000 тысяч лет, а значит они были завезены туда мигрантами, прибывшими сюда ближе к концу последнего ледникового периода."И от этого ранее существовавшего народа они унаследовали древние традиции и песни, которые мы слышим сегодня". – говорит исследователь.Древняя высокоразвитая цивилизация, по мнению Хэнкока, и оставила нам в память о себе моаи.Выводы исследователя совсем не вписываются в современную археологическую парадигму. Поэтому совсем не удивительно, что теорию критикуют другие ученые.Критика гипотезыНапример, доктор Дейл Ф. Симпсон-младший, археолог, изучавший моаи, опроверг утверждения Хэнкока. Ученый отметил, что подобные каменные статуи есть на многих других островах, в том числе на Хива-Оа на Маркизских островах и на островах Райваваэ."Остров Пасхи — одно из самых удивительных мест на планете Земля, где мне доводилось бывать. Оно окутано тайной, но иногда люди берут микроскопические фрагменты данных и превращают их в макроинтерпретации, чтобы поддержать не совсем обоснованные утверждения", — высказал свое мнение доктор Симпсон.Возможно, как раз новые археологические работы, проводимые на острове Пасхи, помогут поставить точку в спорах ученых по поводу загадочных исторических памятников.

остров пасхи, аризона, земля