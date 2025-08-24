Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил о заинтересованности Еревана в развитии отношений с Украиной - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/pashinyan-2037295428.html
Пашинян заявил о заинтересованности Еревана в развитии отношений с Украиной
Пашинян заявил о заинтересованности Еревана в развитии отношений с Украиной - РИА Новости, 24.08.2025
Пашинян заявил о заинтересованности Еревана в развитии отношений с Украиной
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании Владимиру Зеленскому в связи с украинским государственным праздником - Днем Независимости,... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:26:00+03:00
2025-08-24T15:26:00+03:00
в мире
ереван
украина
армения
никол пашинян
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg
ЕРЕВАН, 24 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании Владимиру Зеленскому в связи с украинским государственным праздником - Днем Независимости, заявил о заинтересованности Еревана в развитии отношений с Украиной. "В основе отношений между Арменией и Украиной лежат многовековая дружба и взаимное уважение наших двух народов. Армения заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Украиной", - говорится в послании, текст которого опубликован на сайте армянского правительства. Пашинян выразил надежду, что вскоре на Украине воцарится мир. "И в условиях стабильности нам удастся благодаря совместным шагам придать новый импульс дальнейшему развитию межгосударственных отношений между Арменией и Украиной, основанных на взаимном уважении, во благо наших народов", - отмечается в послании.
https://ria.ru/20250823/pashinyan-2037135222.html
ереван
украина
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2485:1864_1920x0_80_0_0_48f2d2659b10734488b7c1a74637347e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, украина, армения, никол пашинян, владимир зеленский
В мире, Ереван, Украина, Армения, Никол Пашинян, Владимир Зеленский
Пашинян заявил о заинтересованности Еревана в развитии отношений с Украиной

Пашинян: Армения заинтересована в развитии взаимовыгодных связей с Украиной

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 24 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании Владимиру Зеленскому в связи с украинским государственным праздником - Днем Независимости, заявил о заинтересованности Еревана в развитии отношений с Украиной.
"В основе отношений между Арменией и Украиной лежат многовековая дружба и взаимное уважение наших двух народов. Армения заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Украиной", - говорится в послании, текст которого опубликован на сайте армянского правительства.
Пашинян выразил надежду, что вскоре на Украине воцарится мир. "И в условиях стабильности нам удастся благодаря совместным шагам придать новый импульс дальнейшему развитию межгосударственных отношений между Арменией и Украиной, основанных на взаимном уважении, во благо наших народов", - отмечается в послании.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Пашинян объяснил, почему не шел на уступки в карабахском вопросе
Вчера, 10:53
 
В миреЕреванУкраинаАрменияНикол ПашинянВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала