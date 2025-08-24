https://ria.ru/20250824/pashinyan-2037295428.html
Пашинян заявил о заинтересованности Еревана в развитии отношений с Украиной
2025-08-24T15:26:00+03:00
ЕРЕВАН, 24 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании Владимиру Зеленскому в связи с украинским государственным праздником - Днем Независимости, заявил о заинтересованности Еревана в развитии отношений с Украиной. "В основе отношений между Арменией и Украиной лежат многовековая дружба и взаимное уважение наших двух народов. Армения заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Украиной", - говорится в послании, текст которого опубликован на сайте армянского правительства. Пашинян выразил надежду, что вскоре на Украине воцарится мир. "И в условиях стабильности нам удастся благодаря совместным шагам придать новый импульс дальнейшему развитию межгосударственных отношений между Арменией и Украиной, основанных на взаимном уважении, во благо наших народов", - отмечается в послании.
