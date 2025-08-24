Рейтинг@Mail.ru
15:53 24.08.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в дискредитации участников протестов
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
евгения гуцул
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно дискредитируют участников мирных протестов, пытаясь обвинить их в дестабилизации и призывам к насилию, сообщила пресс-служба оппозиционного блока "Победа". Протестные настроения в Молдавии нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса - в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до 7%, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. Очередная акция протеста оппозиции в Кишиневе 16 августа завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акция была организована оппозиционным блоком "Победа" против политики президента Майи Санду. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. А в субботу представители оппозиции провели акции протеста в трех крупных городах на севере, в центре и на юге страны - в Бельцах, Огреете и Чадыр-Лунге. "Провластные структуры прибегают к откровенной лжи и манипуляциям, пытаясь дискредитировать граждан, которые вышли на улицы с открытой и законной позицией. Власть боится. Боится мирного, массового и растущего народного протеста. Поэтому пытается обвинить людей в дестабилизации и приписывает призывы к агрессивным действиям", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале блока. Оппозиция отмечает, что в социальных сетях и мессенджерах распространяют фейковые сообщения, создают поддельные аккаунты от имени участников митингов, публикуют ложные цитаты и искажают факты. "Наши митинги были и остаются исключительно мирными и законными. Нарушает конституцию и законодательство сегодня только партия "Действие и солидарность" и подконтрольная им полиция. Призываем не поддаваться на провокации режима. Мы с вами действуем открыто, честно и в рамках закона", - подчеркивается в призыве блока. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста
Участники акции протеста. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно дискредитируют участников мирных протестов, пытаясь обвинить их в дестабилизации и призывам к насилию, сообщила пресс-служба оппозиционного блока "Победа".
Протестные настроения в Молдавии нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса - в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до 7%, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. Очередная акция протеста оппозиции в Кишиневе 16 августа завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акция была организована оппозиционным блоком "Победа" против политики президента Майи Санду. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. А в субботу представители оппозиции провели акции протеста в трех крупных городах на севере, в центре и на юге страны - в Бельцах, Огреете и Чадыр-Лунге.
Акция протеста оппозиции перед зданием парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
В Кишиневе сторонники оппозиции вышли на протест против правящей партии
17 августа, 12:04
"Провластные структуры прибегают к откровенной лжи и манипуляциям, пытаясь дискредитировать граждан, которые вышли на улицы с открытой и законной позицией. Власть боится. Боится мирного, массового и растущего народного протеста. Поэтому пытается обвинить людей в дестабилизации и приписывает призывы к агрессивным действиям", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале блока.
Оппозиция отмечает, что в социальных сетях и мессенджерах распространяют фейковые сообщения, создают поддельные аккаунты от имени участников митингов, публикуют ложные цитаты и искажают факты.
"Наши митинги были и остаются исключительно мирными и законными. Нарушает конституцию и законодательство сегодня только партия "Действие и солидарность" и подконтрольная им полиция. Призываем не поддаваться на провокации режима. Мы с вами действуем открыто, честно и в рамках закона", - подчеркивается в призыве блока.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Молдавский бизнесмен Илан Шор - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Шор призвал жителей Молдавии выйти на протесты
17 августа, 14:31
 
