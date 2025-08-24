https://ria.ru/20250824/opasnost-2037238612.html
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
НАЛЬЧИК, 24 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков. "Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в республике местами возможно замедление работы мобильного интернета.
