В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

2025-08-24T06:24:00+03:00

НАЛЬЧИК, 24 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков. "Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в республике местами возможно замедление работы мобильного интернета.

2025

